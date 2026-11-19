Поставки стратегического сырья через западную границу оказались под серьезным ударом. Динамика железнодорожных перевозок демонстрирует тревожную тенденцию для украинской металлургии.

Что произошло с поставками сырья за рубеж

По итогам первых десяти месяцев года экспорт железной и марганцевой руды в Польшу обвалился на 27%. Через железнодорожные пограничные переходы удалось перевезти лишь 2,76 миллиона тонн сырья, что на миллион тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Такие неутешительные данные приводит "Укрзализныця", сообщает "Минпром".

Львиная доля экспорта руды – аж 95% – традиционно проходит через пограничный пункт Изов, где объемы сократились до 2,62 миллиона тонн. В то же время экспорт черных металлов через все польские пограничные пункты сократился до 853 тысяч тонн. Зато импорт металлопродукции в Украину вырос на 22%, достигнув 183 тысяч тонн.

Какова ситуация на других таможенных переходах

Пограничный пункт "Мостиска II" взял на себя 48% экспорта черных металлов, хотя и там зафиксировано падение до 445 тысяч тонн. Экспорт руды на этом участке вообще обвалился на 63%. Через Ягодин движение металлургической продукции остается минимальным: импортировано 6 тысяч тонн, а экспортировано лишь 3 тысячи тонн.

Всего за десять месяцев текущего года через пограничные переходы с Польшей Украина перевезла на экспорт 8,6 миллиона тонн различных грузов, что на 13% меньше прошлогодних показателей. При этом импортные перевозки по железной дороге выросли на 17% и составили 6,3 миллиона тонн.

Обратите внимание! Это свидетельствует о постепенном изменении торгового баланса на западной границе, где ввоз товаров начинает набирать обороты на фоне падения экспорта.

Кстати, президент Владимир Зеленский заявил о готовности решений, которые позволят возобновить полноценный экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции. Речь идет о безопасных маршрутах в Черном море и транзите через страны Европы.