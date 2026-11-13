Потери агросектора: почему Украина может недополучить 7,5 миллиарда долларов

Ограниченный доступ к морским путям продолжает подрывать одну из важнейших отраслей украинской экономики. Эта ситуация уже создает серьезные риски не только для бизнеса, но и для миллионов работников и местных бюджетов.

Почему альтернативные маршруты не спасают ситуацию

Отсутствие полноценного доступа к черноморским портам может обойтись украинскому аграрному сектору до 7,5 миллиарда долларов совокупных убытков за маркетинговый год. Под угрозой оказались доходы фермеров, финансирование производства и рабочие места примерно для 5 миллионов украинцев, о чем сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, наземная логистика не способна полностью заменить морские перевозки. Дополнительная нагрузка на транспортировку составляет 50–70 долларов за каждую тонну, а местами достигает и 80 долларов. В целом такое удорожание логистики будет обходиться агропроизводителям примерно в 2,4 миллиарда долларов ежегодно.

Найти альтернативу черноморским портам невозможно. Без них объемы экспорта существенно сократятся,

– подчеркнул Высоцкий во время выступления на дискуссии ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как это ударит по местным бюджетам и кошелькам украинцев

Аграрная отрасль имеет критически важное значение для финансовой стабильности регионов. Налоги от сельского хозяйства составляют около 20% доходов местных бюджетов, за счет которых финансируются школы, больницы и инфраструктура. Снижение доходов производителей затрудняет выполнение финансовых обязательств перед работниками и общинами.

Проблема с экспортом обострилась из-за постоянных российских угроз судоходству в Черном море, что вынудило бизнес искать более дорогие обходные пути через Европу. В настоящее время Минагрополитики совместно с международными партнерами, прежде всего с Евросоюзом, разрабатывает механизмы финансовой поддержки фермеров. Однако главным приоритетом для сохранения экспортного потенциала Украины остается восстановление безопасного морского коридора.

К слову, в 2026/27 маркетинговом году наша страна может вернуть себе статус крупнейшего в мире экспортера подсолнечного масла, потеснив Россию на второе место.