Дроновые атаки Украины на российские НПЗ "урезают" доходы Кремля от экспорта энергоресурсов. Поставки переработанного топлива за рубеж упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

Как сократился экспорт топлива из России?

Общий объем морских поставок топлива из России в первые десять дней октября составил в среднем 1,88 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Экспорт российского дизеля несколько восстановился в начале этого месяца.

Однако этот рост полностью нивелировал рекордное падение экспорта кокса.

Поскольку российские власти засекретили официальные данные нефтепереработки, трейдеры ориентируются на морские поставки как один из ключевых показателей производства российских НПЗ. И они показывают неутешительную статистику.

Экспорт нефтяного кокса остается ограниченным после украинских атак на завод в Усть-Лугу в сентябре, ведь он который обрабатывает более 60% поставок России.

В первые 10 дней октября отгрузки с этого завода упали на 43% по сравнению с сентябрем - до 198 тыс. баррелей в день. Это самый низкий показатель как минимум с января 2022 года.

Поставки мазута за границу снизились на 8% – до 727 тысяч баррелей в день, что является самым низким уровнем за три последних месяца.

Стоит знать! Однако экспорт дизеля и керосина из России в октябре вырос на 13% по сравнению с сентябрем, поскольку Россия увеличила экспорт через Черное море. Увеличились и поставки авиационного топлива более чем вдвое – до 65 тысяч баррелей в день.

Почему падает экспорт топлива из России?

Экспорт топлива из России падает из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов. Успешные атаки украинских дронов в сочетании с сезонным техническим обслуживанием ограничивают производство на НПЗ.

Снижение поставок свидетельствует об определенном успехе кампании Украины по парализации нефтяной отрасли, которая финансирует военную машину Москвы. Работа российских НПЗ остается ниже 5 миллионов баррелей в день – самого низкого уровня с весны 2022 года,

– отмечает издание.

По данным Службы внутренней разведки Украины, по состоянию на 15 сентября простои охватили более 25 % общей мощности российских НПЗ.

Из-за такого резкого сокращения производства российские власти были вынуждены продлить запрет на экспорт бензина и ввести частичные ограничения на экспорт дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Важно! Из-за атак на НПЗ Россия вынуждена также перенаправлять нефть в экспортные терминалы. Вывоз сырой нефти за последние четыре недели поднялся до самого высокого уровня за более чем 2 года.

Атаки на НПЗ России: последние новости