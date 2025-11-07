В СНБО ответили, какое украинское оружие пойдет на экспорт и когда следует ожидать первые контракты
- Украинские беспилотные системы будут первыми образцами оружия, которые пойдут на экспорт, в частности воздушные, наземные и морские роботизированные комплексы.
- Первые контракты по экспорту ожидаются не ранее второй половины 2026 года из-за необходимости тестирования, сертификации и закупочных процедур.
На экспорт пойдут прежде всего украинские беспилотные системы. Речь идет о воздушных, наземных и морских роботизированных комплексах.
Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает 24 Канал.
Какое оружие будет экспортировать Украина?
В СНБО отметили, что для того, чтобы Украина могла успешно экспортировать оружие партнерам, в частности те же беспилотные системы, создаются совместные проекты по "датской модели": Build in Ukraine, Build with Ukraine.
Это означает, что партнеры инвестируют в производство оружия в Украине или в совместные производственные мощности на своей территории.
Ключевая идея – избыточные способности не должны простаивать: часть продукции идет на фронт, часть – на экспорт. Полученные пошлины и налоги становятся ресурсом для новых контрактов в пользу Сил безопасности и обороны,
– пояснил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По словам чиновника, такая модель позволяет одновременно вооружать Силы обороны и развивать экономику обороны.
Когда ожидать первых контрактов по экспорту?
В Совете национальной безопасности и обороны объясняют, что рынок оборонного экспорта является инерционным. Поэтому первые реальные контракты ожидают не ранее чем вторая половина 2026 года.
"Это нормальный цикл – нужно время на тесты, сертификацию и закупочные процедуры партнеров", – отметил Умеров.
Возможность выхода украинского оружия на экспорт открывается для всего рынка. Однако, как отметили в СНБО, из более тысячи оборонных компаний, которые сегодня работают в Украине, пока готовы пройти необходимые технические процедуры и получить экспортные разрешения меньше половины.
Что еще говорили в украинской власти об экспорте оружия?
Президент Владимир Зеленский отмечал, что программа контролируемого экспорта украинского оружия должна начаться уже в ноябре 2025 года. А до конца года показатель производства украинского оружия должен составлять +50% в защите государства.
Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что резиденты Defence City получат упрощенный доступ к экспорту вооружения. Инициатива помогает уменьшить время принятия решений с месяцев до дней.
Кроме того, Умеров отметил, что Украина откроет первые представительские офисы по продаже оружия в Копенгагене и Берлине. Эти пространства станут платформами для сотрудничества с правительствами, бизнесом и армиями других стран.