В СНБО ответили, какое украинское оружие пойдет на экспорт и когда следует ожидать первые контракты

На экспорт пойдут прежде всего украинские беспилотные системы. Речь идет о воздушных, наземных и морских роботизированных комплексах.

Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает 24 Канал.

Интересно Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский

Какое оружие будет экспортировать Украина?

В СНБО отметили, что для того, чтобы Украина могла успешно экспортировать оружие партнерам, в частности те же беспилотные системы, создаются совместные проекты по "датской модели": Build in Ukraine, Build with Ukraine.

Это означает, что партнеры инвестируют в производство оружия в Украине или в совместные производственные мощности на своей территории.

Ключевая идея – избыточные способности не должны простаивать: часть продукции идет на фронт, часть – на экспорт. Полученные пошлины и налоги становятся ресурсом для новых контрактов в пользу Сил безопасности и обороны,

– пояснил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам чиновника, такая модель позволяет одновременно вооружать Силы обороны и развивать экономику обороны.

Вниманию! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Когда ожидать первых контрактов по экспорту?

В Совете национальной безопасности и обороны объясняют, что рынок оборонного экспорта является инерционным. Поэтому первые реальные контракты ожидают не ранее чем вторая половина 2026 года.

"Это нормальный цикл – нужно время на тесты, сертификацию и закупочные процедуры партнеров", – отметил Умеров.

Возможность выхода украинского оружия на экспорт открывается для всего рынка. Однако, как отметили в СНБО, из более тысячи оборонных компаний, которые сегодня работают в Украине, пока готовы пройти необходимые технические процедуры и получить экспортные разрешения меньше половины.

Что еще говорили в украинской власти об экспорте оружия?