Постоянные российские атаки на черноморские порты вынуждают Украину искать альтернативные пути для спасения своего экспорта. На помощь приходит неожиданный европейский партнер, который готовит масштабный логистический проект.

Какой маршрут предлагается и почему этот проект имеет решающее значение для нашей экономики

Греция активно разрабатывает пилотный маршрут для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Как сообщает греческое издание To Vima, центральным звеном этой двусторонней логистической цепочки станет порт Александруполис. Пробную партию груза планируют доставить по железной дороге при участии европейских операторов Hellenic Train и GFR Hellas.

Систематические российские удары по украинской портовой инфраструктуре Черного моря и критическое падение уровня воды в Дунае из-за засухи наносят серьезный удар по нашему агроэкспорту. Чтобы экономика выстояла, Украине нужны надежные альтернативные пути. Однако для того, чтобы новый греческий маршрут был рентабельным, поезда не должны курсировать пустыми ни в одном из направлений.

Украина хочет экспортировать свое зерно, но из-за атак на энергосистему она также нуждается в дизельном топливе, электрооборудовании и строительных материалах,

– отмечают чиновники в комментарии изданию.

Именно такой двусторонний обмен товарами сделает коридор финансово выгодным для всех участников.

Какие препятствия могут осложнить логистику

Для того чтобы железнодорожный маршрут окупился, по нему должны проходить как минимум два-три грузовых поезда в сутки с юга на север. Однако эксперты уже видят серьезный логистический вызов. С апреля по декабрь 2027 года запланировано закрытие моста через Дунай между болгарским городом Русе и румынским Джурджу, который находится как раз на пути потенциального коридора.

Обратите внимание! Что касается автомобильных перевозок, которые значительно дороже, то украинские и греческие водители могут осуществлять двусторонние рейсы без транзитных разрешений. Но внутренние перевозки по территории самой Греции остаются исключительно за местными компаниями.

Что известно о предыстории этих договоренностей

Идея привлечь греческие порты к спасению украинского экспорта обсуждалась еще в 2023 году, но тогда проект был приостановлен. Новый импульс этой инициативе придал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время саммита в Одессе в июне 2025 года, предложив соединить Александруполис с Одессой через Болгарию и Румынию.

Этот шаг является частью глобальной стратегии ЕС по развитию транспортного коридора от Балтийского до Эгейского моря. Для Греции это не только геополитика, но и прямая заявка на активное участие в послевоенном восстановлении Украины, где транспортные связи будут играть ключевую роль.

Кстати, в сезоне 2026/2027 годов пропускная запасы пшеницы, кукурузы и ячменя могут достичь рекордных 32,7 миллиона тонн, что в три раза превышает прошлогодние показатели.