Уровень китайского экспорта в Россию снижается: как на это влияют санкции

Китай продолжает сотрудничать с россиянами. Однако, масштабы этого взаимодействия уменьшаются.

Почему упал уровень экспорта

Благодаря введенным санкциям, Россия сталкивается со значительными трудностями при расчетах, которые происходят за пределами страны. Иностранные банки просто отказываются обрабатывать платежи россиян.

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Финансовые учреждения опасаются вероятных вторичных санкций от США за работу с Россией. Даже те, кто после начала полномасштабной войны продолжал предоставлять россиянам возможности для проведения операций, в том числе и Китай. Сейчас Пекин, несмотря на свою неоднозначную позицию, ограничивает экспорт в Россию.

Как упал уровень экспорта

Китайские банки отказываются работать с россиянами, почему так происходит, читайте здесь

В этом году, в марте, экспорт Китая в Россию упал почти на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такое падение произошло впервые с середины 2022 года.

Сократился и общий объем российского импорта в течение марта. В годовом измерении этот показатель уменьшился на 18%.

В 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных показателей и составил 240 миллиардов долларов. Так произошло, благодаря экспорту промышленного оборудования, электроники и автомобилей.