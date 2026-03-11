Санкции под вопросом: в ЕС расследуют аномальный экспорт к "друзьям" Путина

Экспорт подсанкционных товаров из Португалии в дружественные с Россией государства резко вырос. Это заставило министерство финансов страны начать расследование, не помогают ли местные бизнесмены Москве обходить ограничения ЕС.

Почему министерство начало расследование?

После введения санкций ЕС против России прямые продажи товаров из Португалии в страну-агрессора резко упали, пишет Euronews.

В 2021 году объемы экспорта превышали 26 миллионов евро, но впоследствии он практически сошел на нет.

С другой стороны, статистика Национального института статистики Португалии (INE) показывает другую тенденцию. Значительно выросли продажи в дружественные с Россией страны:

Кыргызстан;

Казахстана;

Азербайджан;

Турцию;

и Объединенные Арабские Эмираты.

Среди упомянутых стран выделяется Кыргызстан: португальский экспорт туда вырос с около 200 000 евро в 2021 году до почти 6 миллионов евро в 2025 году

Все пять стран, куда продажи выросли больше всего, регулярно торгуют с Москвой на протяжении всей войны.

Всплеск экспорта в эти страны дает веские основания считать, что, как и в других странах ЕС, существуют португальские компании, которые сознательно или бессознательно обходят санкции против России через посредников,

– пишет издание.

Какие товары может получать Россия?

Как отмечают специалисты, и португальские компании, и другие европейские фирмы могут экспортировать свои товары в страны, которые затем переправляют ее в Россию.

Это подтверждают данные INE, которые показывают, что показывают, что с 2022 года все 5 стран начали импортировать больше товаров, на которые распространяются санкции, и одновременно увеличили экспорт в Москву.

Среди подсанкционных товаров увеличились продажи:

микрочипов и полупроводников;

электронного оборудования и дронов;

промышленных компонентов;

других материалов, которые могут использоваться в военной промышленности.

Особенно выделяется на этом фоне корок. За последние годы продажи пробки из Португалии, которая является крупнейшим в мире экспортером этого материала, в Турцию, ОАЭ, Кыргызстана и Казахстана заметно увеличились.

Дело в том, что Россия ранее была постоянным заказчиком пробки, в основном для вина. Однако после вторжения в Украину этот материал попал под санкции, поскольку он может быть использован в военных целях.

Налоговая и таможенная служба Португалии подтвердила португальской газете Público, что сейчас продолжаются расследования возможных нарушений санкционного режима.

Такие изменения не означают автоматически несоблюдение санкций, но логично могут стать основанием для расследования,

– отметили в ведомстве.

Важно! Цель санкций ЕС – подорвать способность российской промышленности, особенно военной, получать западные технологии. Однако такие обходные схемы могут значительно подрывать усилия Европы притормозить военную машину Путина.

Какие еще схемы разоблачили в ЕС?