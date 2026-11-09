Российские порты теряют грузы и деньги: почему Кремль не хочет их спасать

Проблемы с морской логистикой все сильнее сказываются на экономике России. Южные порты страдают из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском бассейне, однако Кремль оставил бизнес один на один с последствиями развязанной войны.

Что произошло с российскими портами

В сентябре объемы перевалки на отдельных южных терминалах сократились на 95–100%, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Особенно ощутимыми проблемы стали для экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции. В июле и августе объемы перевалки в южных портах России обвалились более чем вдвое. Вместо привычных 7,9 миллиона тонн оккупантам удалось вывезти лишь 3,8 миллиона тонн грузов.

Грузовые перевозки через южные порты практически остановились, а значительную часть потоков переориентировали на северо-западные направления,

– отмечают в разведке.

Это создает дополнительные трудности для российских экспортеров. Ведь перенаправление грузов на другие направления не позволяет полностью компенсировать потери южных портов.

Почему местные власти просят о помощи

Из-за катастрофического падения экспорта портовая отрасль противника оказалась в глубоком кризисе. Региональные власти и представители портовой отрасли уже обратились к федеральному правительству с просьбой о финансовой поддержке.

Они хотят получить:

субсидии на зарплаты работникам;

компенсации за содержание оборудования;

льготные кредиты;

а также отсрочку уплаты налогов и арендных платежей.

Кроме того, отрасль просит увеличить страховое покрытие военных рисков. Из-за сокращения объемов экспорта часть работников уже потеряла работу или перешла на сокращенный график.

Однако российское правительство не спешит оказывать помощь, поскольку это дорого обойдется бюджету.

Неготовность российских властей помогать бизнесу свидетельствует о нежелании брать на себя дополнительные расходы в условиях военной нагрузки на бюджет,

– отмечают в СЗРУ.

Ведь только компенсация расходов на оплату труда портовых работников могла бы обойтись федеральному бюджету в 6,6–8 миллиардов рублей в год.

Министерство финансов России прямо заявило, что не будет административно определять условия перестрахования военных рисков.

Обратите внимание! Более того, отсрочку арендных платежей за федеральное имущество россиянам предлагают на жестких платных условиях. Условия предусматривают ключевую ставку Центробанка плюс 5,18% годовых, что означает для российского бизнеса, который и так потерял доходы, лишь новые долги.

Напомним, проблемы с экспортом продовольствия в России начали стремительно обостряться еще в начале осени. В сентябре оккупанты смогли вывезти через порты Черного и Азовского морей лишь 300 тысяч тонн зерна, что почти в 16 раз меньше прошлогодних показателей. Тогда российские компании начали лихорадочно перебрасывать грузы на Балтийское море, однако такая доставка обходится на 30–35 % дороже.