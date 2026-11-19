Проблема вывоза украинского урожая на мировые рынки наконец сдвинулась с мертвой точки. Власти совместно с военными нашли способ обойти логистические препятствия и обеспечить приток валюты в страну.

Что поможет разблокировать экспорт в Черном море

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности решений, которые позволят возобновить полноценный экспорт отечественной агропродукции. Речь идет о безопасных маршрутах в Черном море и транзите через страны Европы, о чем глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

По словам президента, разблокирование поставок является стратегическим вопросом не только для глобальной продовольственной безопасности, но и для выживания украинского бизнеса.

Это миллиарды долларов для бюджета Украины, это ресурс для аграриев, чтобы провести посевную в следующем году,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что соответствующие меры разрабатывались в тесном сотрудничестве с военными, разведкой и правительственными чиновниками в ответ на многочисленные запросы от фермеров.

Что известно о предыстории логистического кризиса

Проблема с экспортом зерна обострилась из-за постоянных угроз в акватории Черного моря и периодических трудностей на сухопутных границах с европейскими соседями. Украинские аграрии неоднократно подчеркивали, что без стабильных каналов сбыта у них не будет оборотных средств для закупки семян, удобрений и топлива на следующий сезон. Нынешнее решение должно дать бизнесу финансовую подушку и гарантии для дальнейшей работы.

К слову, в 2026 году Украина существенно укрепила свои позиции, увеличив поставки лука в Европейский Союз в 4,3 раза – до 10,93 тысячи тонн. Благодаря такому скачку наша страна заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков, опередив Турцию и Индию.