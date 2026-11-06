Экспорт зерна по железной дороге: объемы резко выросли, но по-прежнему отстают от нормы

Осенний сезон традиционно вносит изменения в логистику отечественной агропродукции. В этом году ситуация на рынке перевозок демонстрирует неожиданную динамику, которая заставляет бизнес адаптироваться к новым реалиям.

Что происходит с перевозками и куда отправляется украинское зерно

В октябре украинские аграрии и логистические компании отправили на экспорт по железной дороге почти 1,3 миллиона тонн зерна. Это на четверть больше по сравнению с сентябрьскими показателями, однако общая картина остается сложной из-за последствий войны, о чем пишет профильное издание RAIL.insider.

Всего в течение октября "Укрзализныця" перевезла почти 1,6 миллиона тонн зерновых грузов, что на 11,8% превышает результаты первого месяца осени. Львиная доля этого объема – более 1 миллиона тонн – пошла именно на экспорт. Главным спасательным кругом для украинских фермеров остаются западные пограничные переходы, куда направилось 683 тысячи тонн грузов.

Обратите внимание! В то же время морская логистика через порты Большой Одессы приняла ничтожные 36 тысяч тонн железнодорожных грузов. Остальная часть экспортного потока была переориентирована на порты Дуная, которые продолжают играть стратегическую роль в поддержке экономики.

Какова была предыстория и почему рынок бьет тревогу

Несмотря на положительную динамику октября, глобальная ситуация для агросектора остается напряженной. Во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 5 ноября стало известно, что среднесуточный объем погрузки упал до 43,2 тысячи тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднесуточная погрузка обвалилась на 46%, а общий объем экспортных перевозок зерна сократился на 51%. Это означает, что логистические расходы бизнеса остаются высокими, а пропускная способность инфраструктуры все еще не вернулась к довоенным показателям, что напрямую сказывается на доходах украинских фермеров и валютной выручке государства.

Кстати, после падения до четырехмесячного минимума мировые цены на пшеницу 6 ноября вновь начали расти, достигнув отметки 220,5 доллара за тонну. Главной причиной стало резкое ухудшение прогнозов относительно российского экспорта и логистические проблемы противника на Черном море.