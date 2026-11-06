Експорт зерна залізницею: обсяги різко зросли, але досі відстають від норми

Що відбувається з перевезеннями і куди прямує українське зерно

У жовтні українські аграрії та логістичні компанії відправили на експорт залізницею майже 1,3 мільйона тонн збіжжя. Це на чверть більше порівняно з вересневими показниками, проте загальна картина залишається складною через наслідки війни, про що пише профільне видання RAIL.insider.

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Загалом протягом жовтня "Укрзалізниця" перевезла майже 1,6 мільйона тонн зернових вантажів, що на 11,8% перевищує результати першого місяця осені. Левова частка цього обсягу – понад 1 мільйон тонн – пішла саме на експорт. Головним рятувальним колом для українських фермерів залишаються західні прикордонні переходи, куди попрямувало 683 тисячі тонн вантажів.

Зверніть увагу! Натомість морська логістика через порти Великої Одеси отримала мізерні 36 тисяч тонн залізничних вантажів. Решта експортного потоку була переорієнтована на порти Дунаю, які продовжують відігравати стратегічну роль у підтримці економіки.

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Якою була передісторія та чому ринок б'є на сполох

Попри позитивну динаміку жовтня, глобальна ситуація для агросектору залишається напруженою. Під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 5 листопада стало відомо, що середньодобовий обсяг навантаження впав до 43,2 тисячі тонн.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, середньодобове навантаження обвалилося на 46%, а загальний обсяг експортних перевезень збіжжя скоротився на 51%. Це означає, що логістичні витрати бізнесу залишаються високими, а пропускна здатність інфраструктури все ще не повернулася до довоєнних потужностей, що безпосередньо б'є по доходах українських фермерів та валютній виручці держави.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, після падіння до чотиримісячного мінімуму світові ціни на пшеницю 6 листопада відновили зростання, сягнувши позначки 220,5 долара за тонну. Головною причиною стало різке погіршення прогнозів щодо російського експорту та логістичні проблеми ворога на Чорному морі.