Штормы и атаки в море: судовладельцы требуют больше денег за экспорт зерна

Логистика украинской агропродукции вновь сталкивается с серьезными вызовами из-за погодных условий и факторов безопасности. Это заставляет перевозчиков пересматривать условия сотрудничества и диктовать новые правила игры на рынке.

Почему экспортировать украинское зерно стало сложнее

Атаки на торговые суда в Черном море и остановки Сулинского канала из-за непогоды ударили по логистике из украинских дунайских портов. Из-за этих рисков судовладельцы настаивают на более высоких ставках фрахта, о чем сообщает ASAP Agri.

Заключение новых соглашений на рынке существенно замедлилось, ведь перевозчикам трудно планировать безопасные рейсы. Те компании, которые все же готовы заходить в порты на Дунае, категорически отказываются снижать цены на свои услуги.

Обратите внимание! Несмотря на давление со стороны судовладельцев, на отдельных направлениях стоимость пока держится на стабильном уровне. По данным фрахтового отдела Atria Brokers, доставка 6 тысяч тонн кукурузы в Египет в настоящее время обходится аграриям в 100 долларов за тонну. В течение последней недели эта ставка оставалась неизменной, что дает экспортерам определенную финансовую предсказуемость.

Какие проблемы возникли с речными перевозками

Ситуацию дополнительно осложняют инфраструктурные ограничения на самом Дунае, которые продолжаются уже некоторое время. В районе 280-го километра реки продолжают действовать жесткие ограничения по осадке судов.

Важно! Хотя навигацию на этом проблемном участке уже возобновили, баржи физически не могут загружаться на полную мощность. Это создает искусственный дефицит свободного транспорта, что дает судовладельцам дополнительный козырь при финансовых переговорах с грузоотправителями. Для украинского агробизнеса это означает риск роста логистических затрат, которые напрямую влияют на рентабельность экспорта.

Ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов и тревог на западных границах вагоны простаивают по 20 – 40 дней, что катастрофически завышает стоимость логистики. В результате трейдеры предлагают за продовольственную пшеницу всего 5500–6500 гривен за тонну, поэтому фермеры массово удерживают зерно.