Безумный ажиотаж: как выбрать генератор для дома по выгодной цене

В ожидании сложной зимы с возможными перебоями подачи электроэнергии тысячи украинцев поспешили приобрести электрогенераторы. В этой связи во многих профильных магазинах купили до 100% приборов, но у некоторых товара все еще хватает.

Как и где выбрать генератор по выгодной цене читайте в материале.

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Какая ситуация с генераторами в Украине

Из-за ажиотажа поставки в магазине Stylus.ua ожидаются только через неделю, а у Generator.ua и Moyo просят позвонить поближе к середине ноября. В магазине техники Y.ua кончилось около 90% товаров. Из-за спроса сильно изменилась и цена генератора. К примеру, бензиновый генератор WERK, в мае стоивший 14 000 гривен, в июне подорожал до 19 838 гривен, а 21 октября цена поднялась до 21 649 гривен.

Где еще есть генераторы?

Самый большой ассортимент генераторов в интернет-магазинах Prom и Rozetka. Там можно приобрести устройства от 12344 гривен. Сейчас генераторы в ценовом диапазоне 35 – 37 тысяч в наличии в магазине Denika. Расход топлива в этих генераторах составляет около 1,5 литра в час. В магазине Lucky8 можно купить генератор за 28888 гривен. В магазине Y.ua осталось около 10% ассортимента. Имеющиеся в наличии генераторы обычно дороже – от 60 000 гривен.

Какой генератор выбрать для дома

Выбор генератора в первую очередь зависит от мощности, необходимой для электроприборов при отключении. Условно нужную мощность можно разделить на 4 категории:

До 3 кВт – подходят для освещения дачи или подключения бытовых приборов. К примеру, можно одновременно использовать холодильник и компактный насос для воды.

До 5 кВт – дополнительно можно подключить еще и телевизор, компьютер. Таких показателей достаточно, чтобы приготовить обед на электроплите.

До 7 кВт – подойдет для больших домов, где есть электрическое отопление, бойлер, кондиционер. Такие модели могут использоваться для коммерческих предприятий.

От 10 кВт – профессиональные агрегаты, предназначенные для крупных предприятий, производственных цехов.

Бензин, дизель или газ?

Бензиновые генераторы подходят для бытового использования. Они отличаются компактностью, малошумностью и доступной ценой.

Дизельные генераторы эффективны для больших нагрузок. Они оснащаются надежным изнашивающимся двигателем превышающий в несколько раз показатель бензиновых конструкций. Рассчитаны для регулярного и длительного использования. Время непрерывной работы – 10 часов.

Двухтопливные генераторы могут функционировать и на газе, и на бензине. Такие модели более универсальны и безопасны в эксплуатации. Способны проработать до 20 часов без дозаправки. Чаще всего газ используется в качестве основного источника топлива, а бензин – в качестве постоянного.

Инверторные генераторы – современные устройства, способные работать в режиме выдачи "чистого" напряжения без перепадов и скачков. Они отличаются экономическим расходом топлива, малошумной работой и экологичностью. Производители предусматривают для таких устройств защиту от пыли и влаги.

Дешевле ли купить генератор в Европе?

Из-за большого спроса бюджетных генераторов в Украине почти не остались. Впрочем, для того чтобы купить генератор, например, в Польше, нужно оплатить налог при ввозе.

Размер налога

Освобождаются от налогообложения при ввозе только генераторы дешевле 500 евро и легче 50 кг (если ввозить на авто или железнодорожным транспортом), а если пересылать по почте – суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.

Если генераторы дороже, придется заплатить 10% таможенной пошлины и 20% НДС. За ввоз генераторов ценой 700 евро придется заплатить на таможне 64 евро (20 евро – 10% таможенной пошлины от 200 евро, 44 евро – 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость + таможенная пошлина).

Проблемы с энергосистемой Украины

Удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины становятся причиной того, что восстановить все объекты повреждений становится все труднее. Во многих населенных пунктах продолжаются аварийные и веерные отключения.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что страна будет вынуждена импортировать электроэнергию или уголь, чтобы пройти зиму.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина в случае необходимости может получать поставки электроэнергии из Европы.



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