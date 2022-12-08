Тарифы на электроэнергию для бизнеса планируют увеличить на 107%

С 1 января нового года правительство планирует повысить цену электроэнергии для бизнеса. Вырастет также и стоимость диспетчерских услуг. В целом подорожание составит 107% по отношению к нынешним показателям.

Проекты изменения тарифов на 2023 год опубликованы на сайте НЭК "Укрэнерго". Новый тариф на электроэнергию составит 636,17 гривны/МВт-ч, а услуги диспетчеризации подорожают до 207,63 гривны.

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Рост цены на электроэнергию для бизнеса ощутят и обычные потребители, ведь это неизбежно приведет к удорожанию цен на большинство товаров.

Причины удорожания электроэнергии

Удорожание электроэнергии планируется по нескольким причинам. Самая главная из них – разрушение энергетической инфраструктуры российскими обстрелами. Среди других факторов:

ценовые изменения на водоснабжение и водоотвод;

увеличение физического объема работ из-за постоянных обстрелов со стороны РФ и стоимости этих работ;

рост расходов на сырье и материалы;

рост цены топлива;

увеличение расходов на капитальные инвестиции;

рост прогнозных курсов доллара и евро к гривне с одновременным увеличением расходов на ПСО для "зеленой" генерации.

Как реагирует на подорожание бизнес

Повышение тарифов на электроэнергию, по мнению большинства представителей бизнеса, станет для них сокрушительным ударом. По мнению главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, в результате Украина может вообще потерять национальное производство.

Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии – сокрушительный удар для украинского бизнеса. Это решение вызвало много вопросов даже в мирное время, а во время войны – это просто недопустимо. Если мы хотим сохранить национальное предпринимательство, если мы хотим сохранить национальный бизнес – это делать категорически нельзя,

– заявил Соболь в интервью ТСН.

Что будет с тарифами для населения

Напомним, что тарифы на свет не изменятся до конца отопительного сезона. Такое решение принял Кабинет Министров Украины. В настоящее время действует фиксированный тариф для индивидуальных бытовых потребителей: