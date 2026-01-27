Оцифровать трудовую: кого касается и сколько осталось времени

Переход на цифровые трудовые книжки начался еще с 2021 года. Несмотря на то, что летом срок цифровизации истекает, многие граждане до сих пор имеют только бумажный формат трудовой.

Чья трудовая автоматически появится в электронном формате?

О том, кому необходимо самостоятельно оцифровать трудовую книжку, рассказывает Людмила Карпец, начальница управления информационных систем и электронных реестров Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Черкасской области в эфире Украинского радио.

В Фонде отмечают, что большинство соответствующей информации о гражданах поступает в Реестр застрахованных лиц автоматически по отчетности Единого социального взноса (ЕСВ).

В частности сведения из бумажных трудовых есть в Реестре. Они учитываются при назначении пенсии, поэтому не требуют повторного внесения в базу данных.

Исключением являются граждане, которые начали получать пенсию до 2021 года и продолжили работать. Именно им необходимо подать бумажную трудовую книжку для осуществления оцифровки.

Обратите внимание! Оцифровывать бумажный вариант трудовой надо только тем людям, кому назначили пенсию до 2021 года и которые в дальнейшем работали.

Как и почему стоит проверять личную информацию?

Пенсионный фонд Украины советует перестраховаться и в ситуациях технических или человеческих ошибок. Речь идет о точных названиях организаций, даты и другую важную информацию. Поэтому на электронном портале Пенсионного фонда надо проверить данные о себе и выявить возможные неточности.

С неправильными данными в Реестре стоит обратиться в ПФУ лично, или через сервисные центры, через портал е-услуг.

Важно! Рассмотрение обращения происходит в течение одного месяца.

Что делать тем, чья трудовая не оцифрована?

Прежде всего следует подать скан-копии бумажной книжки. Это можно сделать в онлайн формате, но обязательно при наличии электронной подписи (КЭП) для подтверждения действий и авторизации.

Алгоритм действий, чтобы подать информацию через портал Пенсионного фонда:

авторизоваться на портале ПФУ в личном кабинете через квалифицированную е-подпись (КЭП);

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Сведения о трудовых отношениях";

внести данные и дать согласие на передачу/обработку персональных сведений;

добавить скан-копии документов и нажать пункт "Підписати та відправити в ПФУ".

Информация о результатах рассмотрения заявления появится в отдельном разделе – "Мои обращения".

Обратите внимание! На оцифровку трудовых по закону было 5 лет. Срок истекает 10 июня 2026, поэтому стоит заранее проверить информацию и при необходимости подать собственные документы в ПФУ.

Для чего нужен цифровой формат трудовой?

Автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд – цель оцифровки трудовых. Об этом пишет Дія. Безбарьерность.

В частности ввели такой формат и для того, чтобы усовершенствовать учет трудовой деятельности и уменьшить бумажный документооборот. В то же время речь идет о меньшем риске потери или повреждения документов.

Что еще известно о документах в ПФУ и можно ли следить за ними самостоятельно?

Ранее сообщалось, что граждане могут проверить состояние оцифровки трудовой книжки на портале Пенсионного фонда самостоятельно. Если же там найдут ошибки – должны обращаться в местные отделения ПФУ.

Также в ситуации, когда место работы ликвидировали, но нужна справка о стаже для перерасчета пенсии, украинцы должны обращаться в Пенсионный фонд. Именно там хранятся все документы, связанные с трудоустройством граждан.