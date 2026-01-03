Лишние киловатты в платежках: что не так со счетчиками электроэнергии
- Некорректная работа электросчетчиков может вызвать лишние киловатты в платежках, причинами могут быть механические повреждения, заводской брак или износ прибора.
- Потребителям рекомендуется регулярно проверять счетчик на неисправности и немедленно сообщать энергетическую компанию в случае аномалий, не пытаясь ремонтировать прибор самостоятельно.
Электросчетчики не всегда работают корректно, что может непосредственно влиять на суммы в платежках за свет. В каких ситуациях показатели могут вызывать сомнения, на что стоит обратить внимание всем потребителям.
Почему приходят большие платежки за свет?
В платежках за электроэнергию иногда появляются лишние киловатты, хотя потребление не менялось. Причиной может быть неисправность счетчика или нарушения в его работе, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Интересно Субсидии для части украинцев урежут: кого гарантированно лишат выплат
При этом, причины некорректного учета электроэнергии могут быть разными:
- механические повреждения корпуса или внутренних компонентов;
- заводской брак;
- ослабление контактов из-за эксплуатации или вибрации;
- естественный физический износ прибора.
Самые заметные признаки неисправности счетчика можно обнаружить самостоятельно: это поврежденный или оплавленный корпус, остановка счетного механизма, когда киловатт-часы не фиксируются.
Обратите внимание! Может быть отображение ошибок на дисплее. Как вот надпись "Error" или непонятных символов, а также некорректное отображение даты или времени.
Что делать потребителям в случае неисправности счетчика?
Чтобы избежать лишних расходов на электроэнергию, важно регулярно проверять счетчик и обращать внимание на любые аномалии. При обнаружении неисправностей необходимо один простой шаг:
- Немедленно сообщить вашу энергетическую компанию.
В то же время предупреждают, что важно не ремонтировать прибор самостоятельно. Ведь любое вмешательство может квалифицироваться как нарушение, за которое предусмотрены штрафы, объяснил Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".
Обратите внимание! Регулярный контроль и своевременное реагирование на сигналы неисправности позволяют защитить свои финансы и обеспечить точный учет потребленной электроэнергии.
Что еще стоит знать о поверке счетчика?
В Украине поверка счетчиков является обязательным требованием закона. Обычно ее проводят раз в 4 года, тогда как для газовых приборов сроки варьируются от 2 до 8 лет.
Заказать поверку можно в любой сертифицированной компании, а цена процедуры зависит от региона и типа счетчика: от 350 до более 1 000 гривен.
Дату следующей проверки легко определить по паспорту прибора, пломбой или платежкой, а сама процедура обычно длится до 5 дней.