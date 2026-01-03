Лишние киловатты в платежках: что не так со счетчиками электроэнергии

Электросчетчики не всегда работают корректно, что может непосредственно влиять на суммы в платежках за свет. В каких ситуациях показатели могут вызывать сомнения, на что стоит обратить внимание всем потребителям.

Почему приходят большие платежки за свет?

В платежках за электроэнергию иногда появляются лишние киловатты, хотя потребление не менялось. Причиной может быть неисправность счетчика или нарушения в его работе, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

При этом, причины некорректного учета электроэнергии могут быть разными:

механические повреждения корпуса или внутренних компонентов;

заводской брак;

ослабление контактов из-за эксплуатации или вибрации;

естественный физический износ прибора.

Самые заметные признаки неисправности счетчика можно обнаружить самостоятельно: это поврежденный или оплавленный корпус, остановка счетного механизма, когда киловатт-часы не фиксируются.

Обратите внимание! Может быть отображение ошибок на дисплее. Как вот надпись "Error" или непонятных символов, а также некорректное отображение даты или времени.

Что делать потребителям в случае неисправности счетчика?

Чтобы избежать лишних расходов на электроэнергию, важно регулярно проверять счетчик и обращать внимание на любые аномалии. При обнаружении неисправностей необходимо один простой шаг:

Немедленно сообщить вашу энергетическую компанию.

В то же время предупреждают, что важно не ремонтировать прибор самостоятельно. Ведь любое вмешательство может квалифицироваться как нарушение, за которое предусмотрены штрафы, объяснил Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Обратите внимание! Регулярный контроль и своевременное реагирование на сигналы неисправности позволяют защитить свои финансы и обеспечить точный учет потребленной электроэнергии.

Что еще стоит знать о поверке счетчика?