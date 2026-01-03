Споживачі фіксують зайві кіловати у платіжках: що не так з лічильниками електроенергії
- Некоректна робота електролічильників може викликати зайві кіловати у платіжках, причинами можуть бути механічні пошкодження, заводський брак або зношування приладу.
- Споживачам рекомендується регулярно перевіряти лічильник на несправності та негайно повідомляти енергетичну компанію у разі аномалій, не намагаючись ремонтувати прилад самостійно.
Електролічильники не завжди працюють коректно, що може безпосередньо впливати на суми у платіжках за світло. У яких ситуаціях показники можуть викликати сумніви, на що варто звернути увагу усім споживачам.
Чому приходять великі платіжки за світло?
У платіжках за електроенергію інколи з’являються зайві кіловати, хоча споживання не змінювалося. Причиною може бути несправність лічильника або порушення в його роботі, пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
Цікаво Субсидії для частини українців уріжуть: кого гарантовано позбавлять виплат
При цьому, причини некоректного обліку електроенергії можуть бути різними:
- механічні пошкодження корпусу або внутрішніх компонентів;
- заводський брак;
- ослаблення контактів через експлуатацію чи вібрації;
- природне фізичне зношування приладу.
Найпомітніші ознаки несправності лічильника можна виявити самостійно: це пошкоджений або оплавлений корпус, зупинка рахункового механізму, коли кіловат-години не фіксуються.
Зверніть увагу! Може бути відображення помилок на дисплеї. Як от надпис "Error" або незрозумілих символів, а також некоректне відображення дати чи часу.
Що робити споживачам у разі несправності лічильника?
Щоб уникнути зайвих витрат на електроенергію, важливо регулярно перевіряти лічильник та звертати увагу на будь-які аномалії. При виявленні несправностей необхідно один простий крок:
- Негайно повідомити вашу енергетичну компанію.
Водночас попереджають, що важливо не ремонтувати прилад самостійно. Адже будь-яке втручання може кваліфікуватися як порушення, за яке передбачені штрафи, пояснив Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".
Зауважте! Регулярний контроль та своєчасне реагування на сигнали несправності дозволяють захистити свої фінанси та забезпечити точний облік спожитої електроенергії.
Що ще варто знати про повірку лічильника?
В Україні повірка лічильників є обов’язковою вимогою закону. Зазвичай її проводять раз на 4 роки, тоді як для газових приладів терміни варіюються від 2 до 8 років.
Замовити повірку можна у будь-якій сертифікованій компанії, а ціна процедури залежить від регіону та типу лічильника: від 350 до понад 1 000 гривень.
Дату наступної перевірки легко визначити за паспортом приладу, пломбою або платіжкою, а сама процедура зазвичай триває до 5 днів.