Споживачі фіксують зайві кіловати у платіжках: що не так з лічильниками електроенергії

Електролічильники не завжди працюють коректно, що може безпосередньо впливати на суми у платіжках за світло. У яких ситуаціях показники можуть викликати сумніви, на що варто звернути увагу усім споживачам.

Чому приходять великі платіжки за світло?

У платіжках за електроенергію інколи з’являються зайві кіловати, хоча споживання не змінювалося. Причиною може бути несправність лічильника або порушення в його роботі, пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

При цьому, причини некоректного обліку електроенергії можуть бути різними:

механічні пошкодження корпусу або внутрішніх компонентів;

заводський брак;

ослаблення контактів через експлуатацію чи вібрації;

природне фізичне зношування приладу.

Найпомітніші ознаки несправності лічильника можна виявити самостійно: це пошкоджений або оплавлений корпус, зупинка рахункового механізму, коли кіловат-години не фіксуються.

Зверніть увагу! Може бути відображення помилок на дисплеї. Як от надпис "Error" або незрозумілих символів, а також некоректне відображення дати чи часу.

Що робити споживачам у разі несправності лічильника?

Щоб уникнути зайвих витрат на електроенергію, важливо регулярно перевіряти лічильник та звертати увагу на будь-які аномалії. При виявленні несправностей необхідно один простий крок:

Негайно повідомити вашу енергетичну компанію.

Водночас попереджають, що важливо не ремонтувати прилад самостійно. Адже будь-яке втручання може кваліфікуватися як порушення, за яке передбачені штрафи, пояснив Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Зауважте! Регулярний контроль та своєчасне реагування на сигнали несправності дозволяють захистити свої фінанси та забезпечити точний облік спожитої електроенергії.

Що ще варто знати про повірку лічильника?