Опасения перед эмбарго: Италия национализирует нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"
Источник:Reuters
Италия готовится национализировать находящийся в Сицилии нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл".
НПЗ в Сицилии перерабатывает пятую часть сырой нефти в Италии и насчитывает около 1000 человек. Правительство Италии попытается принять решение о национализации на заседании в четверг.
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Почему завод не национализировали раньше
Европейское эмбарго на морскую транспортировку российской нефти вступает в силу 5 декабря, и правительство Италии пытается сохранить работу завода в Сицилии и избежать рисков для рабочих мест и потери нефтеперерабатывающих мощностей.
Когда государство перейдет в управление, завод сможет продолжить производство, покупая нефть у других поставщиков, а государственное кредитное агентство SACE предоставит гарантии банкам-кредиторам.
Напомним, 5 декабря начнут действовать санкции стран G7 по экспорту российской нефти. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.