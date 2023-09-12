Украина на уступки не пойдет – угрожает иском в ВТО: продолжит ли ЕС блокаду зерна

В пятницу, 15 сентября, истекает срок временного запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран-членов ЕС. В Брюсселе официально еще не решили продолжать ли эмбарго до конца года. Со своей стороны Украина угрожает иском во Всемирную торговую организацию (ВТО). К чему это может привести – читайте в материале.

Как выборы в Польше влияют на блокирование украинского зерна, что означают субсидии для украинских компаний и ищет ли Еврокомиссия сбалансированное решение – все это узнавала корреспондент 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Когда и почему началась зерновая блокада

Под запрет Еврокомиссии украинские сельскохозяйственные продукты попали еще в конце апреля 2023 года. После односторонней блокады Еврокомиссия решила приостановить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран-членов ЕС. Эмбарго на украинские продукты наложили правительства соседних стран – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. А также Болгарии.

Это решение было одобрено из-за избытка украинского зерна в хранилищах и жалоб местных фермеров. Для пострадавших европейских предпринимателей из бюджета ЕС даже выделили более 100 миллионов евро.

Запрет на импорт предусматривался до начала июня, но в конце концов Еврокомиссия продлила бан до 15 сентября.

Кто сейчас выступает за продление эмбарго, а кто против

В кулуарах Еврокомиссии откровенно говорят, что большинство государств-членов ЕС скептически относятся к просьбе пяти стран продлить запрет. Активнее всего эту идею критиковали, в частности, послы Франции и Германии во время встречи с представителями Комиссии. Хотя дипломаты и понимают обеспокоенность пятерки, все же призывают искать альтернативные решения.

В то же время Ян Бонд, директор по внешней политике Центра европейских реформ, считает, что против продолжения эмбарго выступают и некоторые страны-члены восточного фланга ЕС.

Важно, что многие страны, не только западноевропейские, такие как Франция и Германия, но и страны, достаточно тесно связанные с Польшей и Украиной, к примеру Латвия, дают понять, что они очень недовольны тем, что делает Польша и другие государства-соседи в плане препятствования украинскому экспорту,

– отметил Ян Бонд в комментарии 24 Каналу.

Нет единства и внутри так называемого блока. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после неформальной встречи аграрных министров ЕС в Испании заявил о претензии со стороны Болгарии.

Правительство Болгарии просит изъять из списка семян подсолнечника, поскольку производители нуждаются в этом продукте. Вместо этого хотят ввести бан на сухое молоко.

Польский министр подчеркнул, что сейчас в блоке возникла идея сделать список импортных запретов "гибким". То есть при необходимости продукт могут добавить в этот список, или наоборот – изъять.

Субсидии для транзита украинского зерна

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предложил продлить запрет импорта украинского зерна до конца года. По его мнению, сейчас запрет дает результаты.

Он аргументирует это тем, что при отмене зерновой блокады фермеры прифронтовых стран окажутся в кризисной ситуации из-за чрезмерного количества украинского зерна.

Впрочем, Войцеховский выступил с идеей предоставление субсидий для украинских компаний , чтобы те смогли транспортировать урожай в третьи страны мира. Стоимость украинского зерна вырастет, если Украина будет самостоятельно транспортировать весь урожай в европейские порты.

, чтобы те смогли транспортировать урожай в третьи страны мира. Стоимость украинского зерна вырастет, если Украина будет самостоятельно транспортировать весь урожай в европейские порты. Согласно его предложению, стоимость транзита тонны зерна обойдется в 30 евро и ЕС должен возместить эту сумму. Таким образом, ЕС придется потратить 600 миллионов евро, чтобы помочь в транзите 20 миллионов тонн украинского зерна. Еврокомиссар считает, что по сравнению с другими альтернативными решениями эта идея не слишком затратна.

Я надеюсь, что это будет прежде всего поддержка транзита из Украины, предоставление субсидий для Украины, выплата компенсации компаниям за транзит в морские порты в Латвии, Литве, Польше или Германии. Возможно, и другие порты, список которых следует подготовить и поддержать транзит,

– сказал Войцеховский.

Аналитик Центра европейских реформ Ян Бонд считает такое предложение "шагом вперед", поскольку экономически эффективным способом экспорта украинского зерна является морской путь. Из-за постоянных обстрелов России Украина должна искать другие пути транзита продуктов.

"Если вы сможете более или менее выровнять расходы, то думаю, что это значительно поможет решить проблему, поскольку это увеличит стимулы для Украины экспортировать зерно по этому более длинному маршруту", – считает эксперт.

В то же время аналитик центра Европейской политики Светлана Таран оценивает это предложение как поиск решения для поиска компромисса между Украиной, пятью странами и Еврокомиссией. По ее словам, сейчас Еврокомиссия ищет некоторые инструменты, чтобы удовлетворить все стороны и избежать кризисной ситуации.

Эксперт объясняет, что Украина заинтересована в экспорте через румынские порты, поскольку это кратчайший путь, а соответственно, самая дешевая логистика. Впрочем, мощность портов в Румынии остается ограниченной, а экспорт через страны Балтии означал бы увеличение логистических затрат.

Если зерно транспортируется более длинным путем, то цена растет и товар становится менее конкурентоспособным на глобальных рынках. К примеру, конкурентность снижается, по сравнению с российским зерном, которое тоже пытаются продавать,

– говорит Светлана Таран.

Однако аналитик считает, что субсидии для украинских компаний не стоит рассматривать как отдельный инструмент. По ее словам, в этом случае необходимо принять комплекс мер – увеличить мощности коридоров солидарности и портов, строить элеваторы, транспортные пути.

"После возникновения кризиса Еврокомиссия дополнительно начала выделять деньги на инфраструктурные проекты и сейчас эта работа продолжается", – напомнила Таран.

Украина угрожает иском в ВТО

Конечно, возможным продлением зернового эмбарго украинская сторона недовольна. В частности, министр по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не пойдет на уступки в этом вопросе. По ее словам, Брюссель заверил Киев, что продолжения не будет, хотя Польша активно настаивает на ограничениях. А это тесно связано с предстоящими выборами.

При огромном уважении и благодарности к польскому народу, прекрасных отношениях с польским правительством и гражданским обществом, Украина ни при каких обстоятельствах не будет инструментом предвыборной кампании. Выборы там состоятся в октябре, и до этого времени некоторые члены правительства и политические группы не гнушаются ничем в борьбе за рейтинги. В этом торговом вопросе не будет уступок со стороны Украины. Мы не будем называть черное белым,

– сказала Стефанишина.

В то же время заместитель министра экономики Украины Тарас Качка предупредил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию против ЕС и Польши, если ограничения на импорт продукции не будут сняты. Проведение эмбарго нарушает Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС от 2014 года.

Аналитик Центра европейской политики Светлана Таран считает, что иск в ВТО – это крайние меры, которые следует принимать только тогда, когда другие усилия не принесли результата.

"Тогда это выносится уже на арбитраж и независимые эксперты Всемирной торговой организации будут изучать данные, анализировать, принимать решения кто прав, а кто нет", – отмечает эксперт.

Еврокомиссия ищет альтернативу

Поскольку срок запрета истекает 15 сентября, в европейских кварталах Брюсселя активно обсуждают продолжать ли зерновое эмбарго. Исполнительный замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что поиск альтернативного решения еще продолжается. Для ЕС важно удовлетворить все стороны.

"Наша позиция очень четкая. Мы ищем решение, которое удовлетворит все заинтересованные стороны. Мы сделали инициативу "коридоров солидарности", чтобы позволить Украине экспортировать вместо черноморских маршрутов. И что касается возможностей, то мы достаточно близки к общим объемам украинского экспорта сельскохозяйственных продуктов. Надеемся, что за ближайший год объемы экспорта составят 4,7 миллиона тонн в месяц", – сказал Домбровскис журналистам.

На этой неделе в Еврокомиссии продолжат искать политический консенсус во избежание исков в ВТО, которые Украина угрожает инициировать в случае продления запрета. Но в конце концов, в ЕС не могут обойти вниманием беспокойство пяти выступающих против стран.. Здесь сложно прогнозировать снимут запрет или нет, но Еврокомиссии будет достаточно сложно обосновать продление бана.

Этот запрет принимался как временная мера в экстренной ситуации. В июне запрет уже был продлен. Где гарантия, что, например, в конце года они снова его не продлят еще на полгода?

– спрашивает аналитик Светлана Таран.

Зерновой бан: при чем здесь выборы в Польше?

Эксперт из Центра европейских реформ Ян Бонд предполагает, что Еврокомиссии будет трудно найти решение, чтобы удовлетворить все стороны. Как мы уже упомянули, в Польше скоро состоятся выборы, поэтому польское правительство не желает терять поддержку фермеров.

"Я не уверен, что Европейская комиссия найдет компромисс, но я уверен, что они будут пытаться сделать это очень настойчиво. Ключевой страной является Польша. Этот вопрос связан с польскими выборами, которые скоро состоятся. Так что, возможно, это один из тех вопросов, которые можно решить после выборов, но невозможно решить до выборов", – считает Ян Бонд.

Эксперт отметил, что польские фермеры, как правило, голосуют за правящую партию. Поэтому ни одно правительство за несколько недель до выборов не пойдет на то, чтобы раздражать значительную часть своих избирателей.

Отвечая на вопрос 24 Канала имеет ли отношение аграрный еврокомиссар Войцеховский к поддержке польского правительства Ян Бонд отметил, что было бы странно, если бы Войцеховский не поддерживал правительство.

Он не только поляк, но был назначен нынешним правительством. Но я не думаю, что остальные члены Комиссии дадут ему полную свободу действий. Чтобы Войцеховский не делал, это все равно должно быть совместимо с законодательством ЕС, иначе решение можно будет обжаловать в Суде Европейского союза,

– предупредил эксперт.

И все же, если Еврокомиссия не продлит запрет, польская сторона угрожает осуществить блокаду в одностороннем режиме. Отметим, что по законодательству ЕС такие действия незаконны.

"Именно это польское правительство регулярно испытывает проблемы с Европейской комиссией и Европейским судом. Поэтому они могут не очень беспокоиться о том, что нарушают европейское законодательство. Но Комиссия начнет против них производство о нарушении, если они попытаются ввести национальный запрет на украинский импорт, как они это сделали весной", – объяснил Ян Бонд.

Эксперт подчеркивает, что Польша, конечно, хочет, чтобы Украина имела возможность экспортировать зерно. Однако польские фермеры выступают против продажи отдельной продукции на своей территории. В конце концов, Еврокомиссия объявит свое решение – каким оно будет мы узнаем уже в эту пятницу.