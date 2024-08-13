"Билет в один конец": готов ли НБУ вернуться к эмиссии гривны

В НБУ ответили, что эмиссия гривны сейчас является очень нежелательным явлением. Это могло бы свидетельствовать о неправильных решениях регулятора.

Вернется ли НБУ к эмиссии гривны

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что эмиссия гривны это последняя опция в перечне возможных, учитывая последствия. Это билет в один конец. Ведь если произойдет эмиссионное финансирование дефицита бюджета, то это означает, что НБУ был неуспешным, в частности, в фискальной составляющей.

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Андрей Пышный Глава НБУ Национальный банк поддерживает правительство в его стремлении найти дополнительные фискальные источники для покрытия дефицита бюджета – я говорю о повышении налогов. И если можно использовать это интервью, чтобы донести сообщение в сессионный зал парламента, то я хочу это сделать. Я хочу, чтобы правительство было максимально успешное в этом вопросе.

НБУ не обсуждает дизайн фискального предложения. Однако оно должно рассматриваться как один из важных источников, но, не самодостаточных, потому что позволяет покрыть лишь около 120 миллиардов из 500 миллиардов гривен. Остальные – за счет внутреннего долгового рынка.

Это сложное решение. Но хочу сказать, что я боюсь простых решений в наших очень непростых условиях. Ведь иногда есть соблазн пойти напрямик, чтобы как можно шире достичь желаемого. Когда я слышу, что давайте рассмотрим альтернативу пересмотра и расширению налоговой базы в виде девальвации и инфляции, у меня возникает вопрос: а вы видели хотя бы одну успешную страну, которая пошла этим путем?

– сказал он.

В свете потенциальной девальвации и инфляции как стратегий укрепления государственного бюджета растет беспокойство относительно того, как бизнес будет защищать свои доходы, а граждане – свои сбережения. Пышный ставит под сомнение методы, которые могут быть использованы для такой защиты, и ищут ясности относительно будущей стабильности гривны.

Покрывать такой спрос будут за счет ограниченных золотовалютных резервов.

Если говорить о драматической девальвации и инфляции, которая непременно ее будет сопровождать, то это тот инфляционный налог, который должны будут заплатить все: учителя, врачи, военные. Мы действительно хотим финансировать оборону такой ценой? Мой ответ – нет,

– добавил Пышный.

Поэтому стоит сосредоточиться на источниках, которые позволят покрыть дополнительные оборонные потребности бюджета без монетизации, но за счет возможностей экономики, которые удалось создать. Макрофинансовая стабильность работает и она должна быть сохранена – она понадобится, когда объемы международного финансирования будут сужаться.