Тревожный сигнал из Брюсселя: ЕС готовится к "длительным перебоям" из-за войны в Иране
- Еврокомиссар по энергетике предупредил о длительных перебоях из-за войны в Иране, что угрожает энергетической безопасности ЕС.
- Цены на газ в Европе выросли более чем на 70% из-за блокирования Ормузского пролива, что вызвало дефицит энергоресурсов.
Европейские правительства должны готовиться к "длительным перебоям" из-за войны в Иране, которая продолжает расшатывать энергетические рынки. Об этом предупредил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме к министрам стран ЕС.
Почему Брюссель бьет тревогу?
Во вторник представители государств собираются на экстренную встречу из-за энергетических угроз для ЕС, пишет Reuters.
Смотрите также Все ради Европы: Египет и Кипр заключили соглашение о сотрудничестве в газовом секторе
Еврокомиссар в своем послании накануне встречи рекомендовал правительствам "вовремя подготовиться, учитывая возможные длительные перебои" с энергоресурсами.
Дело в том, что Европа очень зависит от импорта топлива. Поэтому рост мировых цен на энергоносители угрожает ее энергетической безопасности.
По словам Йоргенсена, наибольшее беспокойство у Брюсселя вызывает поставки нефтепродуктов в ближайшее время, в частности дизеля и авиатоплива.
Поэтому правительствам рекомендуют затянуть пояса:
- воздерживаться от мероприятий, которые могут увеличить потребление горючего;
- ограничить торговлю нефтепродуктами;
- и даже снизить производство на европейских НПЗ.
Странам рекомендуется отложить любое техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, которое не является критически необходимым,
– отмечается в письме еврокомиссара.
Обратите внимание! Направления поставок нефти и природного газа в Европу после начала войны в Иране не пострадали, хотя тот и заблокировал Ормузский пролив. Основные объемы импорта энергоресурсов поступают из других регионов, но риски остаются из-за роста цен и конкуренции.
Как выросли цены на газ в Европе?
С начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на газ в Европе выросли более чем на 70%.
В начале марта стоимость газа достигла самого высокого уровня с 2023 года. А эксперты ззаначали, что таких бешеных темпов не видели со времен энергетического кризиса, которая произошла после начала полномасштабной войны в Украине, пишет Bloomberg.
Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала посянив, что через Ормузский пролив идет 42% экспорта мирового сжиженного газа. Поскольку из-за блокирования маршрута возник дефицит, в Европе цена на газ подскочила до 750 – 800 евро за тысячу метров кубических.
В расчете на украинские цены это – до 40 гривен за один куб.
У нас украинское население получает куб газа по государственным регулируемым ценам за 7,96 гривны. Украинская промышленность платит 27 – 28 гривен. В Европе – 40 гривен и такая цена на газ будет продолжать расти,
– сказал он.
Важно! Сейчас аналитики сходятся во мнении, что главным вопросом для газового рынка остается продолжительность боевых действий на Ближнем Востоке.
Почему Европа пострадала особенно сильно?
От дефицита газа зараза страдают многие страны, не только европейские. В Индии даже начали лимитировать поставки, сделав акцент на приоритетных отраслях экономики.
В то же время в ЕС тревога усиливается на фоне необычно низкого уровня газовых резервов. После более холодной, чем обычно, зимы запасы газа в странах ЕС сократились до менее чем 30% по состоянию на март – это самый низкий показатель за последние четыре года.
В ЕС опасаются, что активное стремление заполнить газовые хранилища может резко повысить спрос на рынке. Это, свою очередь, открывает возможности для трейдеров получить сверхприбыли на фоне высоких цен. Похожая ситуация была в 2022 году, когда 2цены достигли более 300 евро за мегаватт-час.