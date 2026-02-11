Миллионы евро и оборудование: Украина получит мощную поддержку из Европы

Украина получит дополнительную денежную помощь от Европы на энергетические нужды. Еще один транш выделяет Германия, которая является самым щедрым донором Фонда поддержки энергетики.

Какую помощь окажет Германия?

Об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Дениса Шмыгаля с послом Германии в Украине Гайко Томса, сообщает Минэнерго.

Смотрите также "Преступления, равноценны геноциду": в ЕС требуют новых санкций против России за "холодомор"

Во время встречи они обсудили возможности для усиления помощи от Германии. Также речь шла о совместных энергетических проектах двух стран.

Сейчас Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро – соответствующие обязывающие соглашения уже подписаны,

– заявил после Шмыгаль.

По словам главы Минэнерго, также идет работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии.

Его направят в самые уязвимые регионы, пострадавших от российских обстрелов. В частности, его получит Днепропетровщина.

Как растет поддержка Берлина?

К слову, энергетическая поддержка от Германии последовательно растет. Только в середине января Берлин объявил о выделении 60 миллионов евро поддержки на фоне обстрелов и морозов. Об этом сообщил в сети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

Эта помощь позволит обеспечить нашим гражданам тепло и защиту... Мы ценим неизменную солидарность Германии,

– отметил дипломат.

Новую поддержку тогда направили на укрепление систем отопления и теплоснабжения в Украине. Особое внимание уделили прифронтовым регионам.

А в конце января в Украину поступила первая в этом году партия энергетического оборудования из Германии. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, она включала две когенерационные установки, генераторы и другую важную технику.

В ближайшее время также ожидается прибытие еще 41 когенерационной установки мощностью 40,8 мегаватта и 76 модульных котельных.

В дополнение пакет поддержки включает:

солнечные станции – 300 штук;

батарейные накопители для резервного электроснабжения – 375 штук;

мобильные гибридные генераторы – 15 штук;

пеллетные системы отопления – 10 штук;

строительная техника для ремонтов – 45 единиц.

Это обеспечение светом и теплом миллионы людей по всей стране. Германия является одним из крупнейших поставщиков поддержки Украине от начала полномасштабного вторжения

– подчеркнула Свириденко.

Сколько денег выделила Германия?