Украина получит новую партию энергетического оборудования от партнеров
- Украина получит энергетическое оборудование от Азербайджана, Словакии и Чехии, а Ирландия предоставит 25 миллионов евро.
- Речь идет о генераторах, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь.
Украинское правительство системно работает над привлечением энергетической помощи от партнеров во время сложной зимы. Вскоре в страну прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии.
Что известно о международной помощи?
Об этом во вторник, 20 августа, сообщила премьер-министр сообщила Юлия Свириденко. Также в фонд поддержки поступят средства от Ирландии.
Азербайджан, Словакия и Чехия передадут Украине генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь.
Более того, на следующей неделе в Фонд поддержки энергетики Украины поступит 25 миллионов евро от Ирландии. Свириденко поблагодарила партнеров.
Все направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей, восстановление энергетических объектов после сверхсложных вражеских обстрелов,
– подчеркнула она.
К слову, в Минэнерго рассказали об объемах помощи от Азербайджана на сумму около 1 миллиона долларов: 5 трансформаторов, 11 генераторов, 12 низковольтных панелей, а также кабельная продукция.
Кто еще оказал помощь Украине?
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что сейчас уже 17 государств и Евросоюз предоставили Украине помощь для стабилизации работы энергетического сектора – это Италия, Бельгия, Чехия, Румыния, Болгария, Дания, Литва, Польша, Швейцария, Молдова, Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания и тому подобное.
Накануне глава Офиса президента Кирилл Буданов также рассказал о промышленных бойлерах, которые Украина будет получать в два этапа: сначала 78 единиц суммарной мощностью 116,5 мегаватта, а затем – еще более 300 единиц мощностью 806 мегаватт.