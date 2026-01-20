Украина получит новую партию энергетического оборудования от партнеров

Украинское правительство системно работает над привлечением энергетической помощи от партнеров во время сложной зимы. Вскоре в страну прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии.

Что известно о международной помощи?

Об этом во вторник, 20 августа, сообщила премьер-министр сообщила Юлия Свириденко. Также в фонд поддержки поступят средства от Ирландии.

Азербайджан, Словакия и Чехия передадут Украине генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь.

Более того, на следующей неделе в Фонд поддержки энергетики Украины поступит 25 миллионов евро от Ирландии. Свириденко поблагодарила партнеров.

Все направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей, восстановление энергетических объектов после сверхсложных вражеских обстрелов,

– подчеркнула она.

К слову, в Минэнерго рассказали об объемах помощи от Азербайджана на сумму около 1 миллиона долларов: 5 трансформаторов, 11 генераторов, 12 низковольтных панелей, а также кабельная продукция.

Кто еще оказал помощь Украине?