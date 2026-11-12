Более 5 тысяч единиц: с начала года партнеры оказали Украине огромную поддержку

С начала года украинская энергосистема пополнилась 5050 единицами критически важного оборудования. Речь идет о мощных генераторах, трансформаторах, модульных котельных и когенерационных установках.

Что именно прибыло в Украину

Помощь оказали десятки стран и ряд международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и МОМ, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В ближайшее время ожидается поставка еще более 624 генераторов и 231 трансформатора, а также 124 единицы другого оборудования, в частности – котлов, БМК и КГУ.

В регионы со складов хаба с начала года отправили 761 груз гуманитарной помощи общим весом 8,1 тысячи тонн,

– говорится в сообщении. В частности, 3 807 генераторов, 436 трансформаторов и 190 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов. Обратите внимание! Всего с марта 2022 года в Украину поступило 2 677 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом более 34,2 тысячи тонн. Более 31,5 тыс. тонн распределено между регионами.

Энергетическую гуманитарную помощь с февраля 2022 года оказала 41 страна. Донорами являются не только правительства стран, но и энергетические предприятия.

Напомним, что партнеры продолжают поддерживать Украину. В частности, в Фонд поддержки энергетики Ирландия перечислила дополнительные 25 миллионов евро.