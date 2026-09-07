Новая помощь Киевской области: какую поддержку получил столичный регион
Киевская область получила помощь от Азербайджана. Речь идет о более чем 36 тоннах энергетического оборудования.
Какую помощь получила Украина от Азербайджана
Подобная поддержка поможет ускорить проведение ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Со складов хабов Минэнерго предприятиям критической инфраструктуры Киевской области передано более 36 тонн энергетического оборудования, предоставленного Азербайджаном,
– говорится в сообщении.
В ведомстве поблагодарили Азербайджан за поддержку энергетической сферы Украины.
В частности, Баку не впервые помогает Украине. Например, Азербайджан готов расширить сотрудничество в сфере природного газа.
А в июле через хаб Министерство энергетики получило почти 40 тонн оборудования из Азербайджана. Его доставили в региональное отделение "Укрзализныци".
Оборудование должно усилить работу украинских железнодорожников и поддержать критически важную инфраструктуру.