Нидерланды отправили помощь: три области получили энергетическую поддержку

Три региона Украины получили помощь от Нидерландов. Речь идет о 20 тоннах энергетического оборудования.

Какие регионы получили энергетическое оборудование

Помощь получат Киевская, Черниговская и Николаевская области, что сообщили в Министерстве энергетики.

Со складов хабов Минэнерго при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства передали 20 тонн энергетического оборудования для Киевской, Черниговской и Николаевской областей,

– отмечается в сообщении.

Украинские регионы получат генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое необходимое оборудование. Оно обеспечит резервное электроснабжение, будет способствовать проведению ремонтов электросетей и поможет поддерживать функционирование жизненно важных служб во время атак и перебоев со светом.

Напомним, что россияне регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Только 11 сентября отключения электроэнергии фиксировались в семи регионах страны.

Кроме того, россияне осуществили несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК. А с начала вторжения ТЭС подвергались атакам более 200 раз.

Также Германия оказала энергетическую помощь трем регионам. Речь идет об оборудовании, которое было направлено в Черкасскую, Черниговскую области и Киев.