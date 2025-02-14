Молдова победила в "газовой войне" с Путиным
Молдова решила не продлевать режим чрезвычайного положения, который был введен из-за энергетического кризиса. Правительство страны сообщило, что ситуация в энергетическом секторе стабилизировалась, поэтому ограничения больше не нужны.
Молдова выиграла "газовую войну"
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что на данном этапе созданы условия для поставки природного газа в Приднестровский регион без необходимости продления чрезвычайного положения, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Он уточнил, что режим был введен, чтобы иметь возможность покупать газ и электроэнергию после прекращения поставок из России.
Сегодня заканчивается 60-дневный срок действия чрезвычайного положения, который пока что продлеваться не будет,
– заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
По словам Речана, 13 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение направить 1,2 миллиарда леев (примерно 65 миллионов евро) в компенсационный фонд для покрытия роста тарифов на отопление.
Граждане, включены в программу компенсаций, получат в течение отопительного сезона, включительно с мартом, ежемесячную денежную помощь в размере от 500 до 1 400 леев (от 25 до 75 долларов),
– отметил Речан.
Также 30 миллионов евро гуманитарной помощи от ЕС будут перечислены компании Energocom для покрытия расходов на закупку газа для Приднестровья (20 миллионов евро) и электрической энергии для правого берега Днестра (10 миллионов евро).
Главное о ситуации в Приднестровье
- Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней с 16 декабря 2024 года из-за энергетического кризиса,, который угрожал безопасности страны и Приднестровья.
- С 1 января 2025 года был прекращен транзит российского газа через Украину, что привело к отключению отопления и горячей воды в Приднестровье. Молдова нашла альтернативные источники электроэнергии и предложила помощь Приднестровью в закупке газа.
- С 1 по 10 февраля поставки газа были восстановлены за счет ЕС на сумму 20 миллионов евро, а 11 февраля Приднестровье начало покупать газ на европейской бирже.