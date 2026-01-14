"Харьков готовился, Киев –не подготовлен совсем": Шмыгаль оценил энергетический кризис

В среду, 14 января, Верховная Рада во второй раз рассмотрела назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики Украины после того, как первая попытка провалилась. Перед голосованием он ответил на вопросы нардепов и оценил энергетический кризис в государстве.

Что говорит Шмыгаль об энергокризисе?

По мнению Шмыгаля, нынешняя кризисная ситуация с энергоснабжением в Киеве объясняется тем, что столица не подготовилась к возможным последствиям российских обстрелов, передает 24 Канал.

Харьков готовился. И областная, и городская власть подготовила город: есть мобильные котельные, соответствующая генерация распределена. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее, я даже скажу, не подготовлен совсем,

– заметил Шмыгаль.

Из-за этого, по словам политика, теперь придется принимать кризисные меры, но Минэнерго к этому готово.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что Министерство энергетики может обеспечить справедливое распределение энергоресурсов в Украине, а главное – сформировать принципы этого распределения. Более того, ведомство, мол, способно влиять на защиту энергообъектов и на развитие генерации энергии.

Заметьте! На новой должности министра энергетики Шмыгаль хочет усилить работу с местными властями в регионах и профильным Министерством развития общин и территорий.

Что известно о ситуации в Киеве?

О ситуации в Киеве 14 января рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, ситуация с водоснабжением и отоплением относительно контролируемая. Впрочем, до сих пор без тепла:

Голосеевский район;

Печерской районы.;

часть в Соломенском и Шевченковском районах.

Что касается электроснабжения ситуация в течение суток меняется. Сейчас происходят экстренные и аварийные отключения света. Больше всего страдает сейчас Левый берег столицы.

Однако прогнозировать сроки восстановления энергоснабжения в КГГА не берутся из-за погодных условий, увеличение нагрузки на энергосистему и российские обстрелы, которые продолжаются.

Стоит знать! Сейчас в Киеве без тепла остаются около 400 домов.

Что известно о назначении Шмыгаля?