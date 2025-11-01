Канада выделяет Украине более 60 миллионов долларов на восстановление энергетики

Иностранные партнеры предоставляют деньги Украине на восстановление энергетики и прохождение отопительного сезона. Канада также присоединилась к инициативе и предоставляет 60 миллионов канадских долларов.

На что потратят деньги от Канады?

Канада предоставляет часть своего 70-миллионного транша для Фонда поддержки энергетики Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Канады.

На этот раз это 60 миллионов канадских долларов (более 44 миллионов долларов США).

Ранее уже было отправлено 10 миллионов транша, чтобы помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами,

– заявили в МИД.

Отмечается, что около 50 миллионов из этой суммы будет использовано на закупку и доставку в Харьковскую область компрессоров природного газа. Это оборудование необходимо для восстановления энергетических поставок и стабилизации системы накануне зимы.

Всего после начала полномасштабного российского вторжения Канада уже предоставила Украине разнообразной помощи на более 16 миллиардов долларов.

Напомним, что государства "Группы семи" продолжат содействовать в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, которое приняли по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7.

В заявлении говорится о том, что G7 будет работать над поддержкой энергетических потребностей украинской экономики и населения. Таким образом, страны "Группы семи" будут поддерживать усилия Украины по ремонту и восстановлению критически важной энергетической инфраструктуры.

