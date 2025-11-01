На що витратять гроші від Канади?

Канада надає частину свого 70-мільйонного траншу для Фонду підтримки енергетики України, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Канади.

Цього разу це 60 мільйонів канадських доларів (більше 44 мільйонів доларів США).

Раніше вже було відправлено 10 мільйонів траншу, аби допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами,

– заявили у МЗС.

Зазначається, що близько 50 мільйонів з цієї суми буде використано на закупівлю й доставку до Харківщини компресорів природного газу. Це обладнання необхідне для відновлення енергетичних поставок та стабілізації системи напередодні зими.

Загалом після початку повномасштабного російського вторгнення Канада вже надала Україні різноманітної допомоги на понад 16 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що держави "Групи семи" продовжать сприяти у відбудові енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву, яку ухвалили за підсумками зустрічі міністрів енергетики й довкілля країн G7.

У заяві йдеться про те, що G7 працюватиме над підтримкою енергетичних потреб української економіки та населення. Таким чином, країни "Групи семи" підтримуватимуть зусилля України з ремонту й відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури.

Стан енергосистеми України та прогноз на опалювальний сезон