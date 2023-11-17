Для более высокой устойчивости: энергетический сектор Украины получит немалую финансовую помощь

Для прохождения зимы в период возможных массовых атак россиян по энергетической инфраструктуре США выделили Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

Финансовая помощь в 500 миллионов

О выделении суммы средств сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт во время брифинга. Обратите внимание, что это дополнительное финансирование, ведь в помощь в энергетическом секторе США уже выделили 520 миллионов долларов.

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Мы знаем, что еще 500 млн долларов ожидают поступления, и мы используем эти ресурсы как для удовлетворения краткосрочных потребностей – например, приобретение новых трансформаторов и генераторных мощностей для восстановления того, что разрушил (президент России) Путин – так и для очень тесного сотрудничества,

– сказал Пайетт.

Кроме того, помощник госсекретаря добавил, что важной частью разговора с представителями украинского правительства по поводу энергосектора было построение экологически чистой, устойчивой и полностью интегрированной энергетической системы с Европой.

Хватит ли Украине энергоресурсов

В эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине хватит энергоресурсов для прохождения зимы.

Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы спокойно себя чувствуем. Вопрос о том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки,

– добавил он.

Министр отметил, что было бы справедливо отвечать России на атаки по энергетике. Поэтому Украина может ответить зеркально, если Москва усилит обстрел этой зимой.