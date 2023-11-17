Фінансова допомога у 500 мільйонів

Про виділення суми коштів повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт під час брифінгу. Зверніть увагу, що це додаткове фінансування, адже на допомогу в енергетичному секторі США вже виділили 520 мільйонів доларів.

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Ми знаємо, що ще 500 млн доларів очікують на надходження, і ми використовуємо ці ресурси як для задоволення короткострокових потреб – наприклад, придбання нових трансформаторів та генераторних потужностей для відновлення того, що зруйнував (президент Росії) Путін, – так і для дуже тісної співпраці,

– сказав Паєтт.

Крім того, помічник держсекретаря додав, що важливою частиною розмови з представниками українського уряду щодо енергосектору було побудова екологічно чистої, стійкої та повністю інтегрованої енергетичної системи з Європою.

Чи вистачить Україні енергоресурсів

В ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні вистачить енергоресурсів для проходження зими.

Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання,

– додав він.

Важливо! Міністр зауважив, що було б справедливо відповідати Росії на атаки по енергетиці. Тому Україна може відповісти дзеркально, якщо Москва посилить обстріл цієї зими.