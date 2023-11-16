Ціни на розподіл електроенергії зміняться

Для компанії "ДТЕК Київські електромережі" пропонують встановити наступні тарифи для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

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перший клас напруги – 200,35 гривні за мегават-годину (без ПДВ);

другий клас напруги – 785,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Також НКРЕКП схвалила проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2024 рік та рішень про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги.

Зауважте! Схвалені проєкти розмістять на сайті комісії для отримання зауважень та пропозицій.

Тарифи на розподіл можуть зрости на 22,2%

НКРЕКП з 1 січня 2024 року також хоче збільшити тариф на послуги із передачі від НЕК "Укренерго". Вони можуть зрости на 22,2% – до 592,89 гривні за мегават-годину.

Хоча за розрахунками Укренерго тариф у 2024 році мав би бути на рівні 785,44 гривні за мегават-годину, за альтернативними обчисленнями він може становити 709,84 або 619,84 гривні за мегават-годину.

Нагадаємо! Видатки на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел у структурі цього тарифу на наступний рік передбачені на рівні 17,8 мільйона гривень.

До слова регулятор також хоче підвищити вартість диспетчерського управління на 5% з січня – тобто до 100,37 гривні за мегават-годину.

Наразі тариф на передачу електроенергії становить 485,10 гривні за мегават-годину, а на диспетчерське управління – 95,54 гривні за мегават-годину.