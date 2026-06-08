Поддержка в условиях энергокризиса: Свириденко рассказала, какую помощь могут получить украинцы

Правительство предлагает 5 видов поддержки в ситуациях энергетического кризиса. В частности речь идет об обеспечении безопасности бизнеса и населения от российского энергетического террора.

Финансовая поддержка украинцев в условиях энергокризиса

О том, как правительство будет поддерживать бизнес и граждан, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Смотрите также Правительство выделило миллиарды на местные дороги: какие участки будут ремонтировать в первую очередь

Премьер-министр объяснила, что сейчас в Украине действует 5 программ. Это меры, по которым бизнес, общины и частные домохозяйства могут получить помощь на установку энергооборудования.

Цель – обезопасить предприятия, жителей многоквартирных домов и частные домохозяйства от российского энергетического террора,

– отметила министр.

В частности она добавила, что это одно из важных направлений реализации планов устойчивости.

Кредиты под 0% на генераторы и оборудование для автономного питания

Эта программа рассчитана на микро-, малый и средний бизнес. Максимальная сумма кредита – до 10 миллионов гривен сроком до 3 лет. Деньги можно потратить на приобретение генераторов и другого оборудования автономного питания.

Отмечается, что с начала действия этим видом поддержки воспользовались более 400 раз. Общая сумма кредитов – более 620 миллионов гривен.

Кредиты по программе "5 – 7 – 9%" на приобретение энергетического оборудования

Всего по программе выдано 155 кредитов на сумму более 2,6 миллиарда гривен. Этот вид поддержки предусматривает финансирование для бизнеса и ОСМД в размере до 250 миллионов гривен. Потерять средства можно на строительство и установку установок:

газотурбинных;

газопоршневых;

биогазовых;

когенерационных.

Собственная генерация под 10% годовых – до 25 миллионов евро для бизнеса

Поддержка для среднего и крупного бизнеса. По условиям можно привлечь от 1 до 25 миллионов евро на строительство:

генерирующих мощностей;

систем накопления энергии;

когенерационных установок;

биогазовых или биомассивных проектов.

Обратите внимание! Для прифронтовых регионов финансирование начинается не с 1 миллиона, а от 500 тысяч евро.

Кредит дают на срок до 5 лет. Приоритетность предоставляется прифронтовым и энергодефицитным областям.

Энергоподдержка для ОСМД и ЖСК

По этому виду поддержки предоставляют кредиты от 0 до 7%. Средства можно направить на установку генераторов, солнечных электростанций и тепловых насосов в многоквартирных домах.

От государства можно получить компенсацию до 79% от стоимости объекта, учитывая, что максимальная сумма кредита – до 3 миллионов гривен.

Известно, что соответствующих кредитов выдали 15, общая сумма – более 22 миллионов гривен.

Энергоподдержка для домохозяйств

Кредит от 0% до 7% годовых на приобретение генераторов, аккумуляторов, солнечных электростанций. Средства предоставляются владельцам частных зданий и таунхаусов.

Государство покрывает до 30% расходов – стоимости объекта. Максимальная сумма кредита – до 480 тысяч гривен.

Как Украина готовится к следующему отопительному сезону?

Напомним, что каждая из областей для качественной подготовки к следующей зиме должна выполнить личный план устойчивости. Фактически это задача для регионов на поддержку функционирования критической инфраструктуры зимой с учетом всех возможных сценариев.

Также ранее стало известно, что правительство помогает столичной власти закрыть план устойчивости. В частности премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что Киев получит 2 миллиарда гривен на защиту энергообъектов и обеспечение тепла. В частности государство уже выделяло 966 миллионов гривен на закупку блочно-модульных котельных.