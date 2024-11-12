Состояние реанимации: что с энергосистемой Украины перед зимой

Украинская энергосистема до сих пор "переживает" не легкие времена. Поэтому ее стабильность до сих пор под угрозой. Кроме того, проблемой этой зимы является не только погода, но и ситуация с безопасностью в стране, в частности, военный фактор.

В каком состоянии украинская энергосистема

Для 24 Канала энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал, что хоть энергосистема в Украине находится в "состоянии реанимации", а ее состояние до сих пор стабильно плохое, впрочем она еще до сих пор имеет определенный запас прочности.

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Омельченко отметил, что Украина недавно получила возможность еще и получать импортную электрическую энергию. Однако он добавляет, что такими возможностями нужно уметь воспользоваться.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Для этого нужно изменить подходы в определении прайскейпов или ограничении ценового потолка. Ведь без этого мы не сможем воспользоваться этой опцией из-за коммерческой нецелесообразности.

Будут ли отключения света этой зимой

По словам Омельченко, вероятность того, что будут введены плановые отключения электроэнергии для потребителей этой зимой довольно высока.

Обратите внимание! По словам Омельченко, не морозы будут определять стабильность энергетической системы в этом году.

Морозы, температурный режим – это уже второстепенный вопрос,

– говорит господин Владимир.

Гораздо опаснее сегодня военный фактор, который и будет определять формат прохождения отопительного сезона в 2024 – 2025 годах.