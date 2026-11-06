Россия вновь атакует энергетику Украины: в каком регионе самая сложная ситуация со светом
Ночью и утром оккупанты в очередной раз провели атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях были введены новые отключения электроэнергии.
Что произошло в энергосистеме Украины
Наибольший удар пришелся на столичный регион, где из-за масштабных разрушений специалисты вынуждены применять жесткие сетевые ограничения, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики продолжают вынужденно применять сетевые ограничения,
– напомнили в Минэнерго.
- Для бытовых потребителей в большинстве областей уже действуют графики почасовых отключений.
- В то же время промышленные предприятия получили лимиты мощности.
Также следует добавить, что во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже проводятся ремонтные работы.
Однако ситуация остается крайне динамичной и может меняться каждый час. Украинцам рекомендуют следить за официальными сайтами и соцсетями региональных операторов систем распределения, ведь именно там публикуется самая актуальная информация.
Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения. Аварийные и почасовые отключения необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы и предотвращения более серьезных последствий,
– подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что только с начала этой недели, с 2 ноября, российские войска нанесли 78 целенаправленных ударов по энергетическим объектам Украины.
В среду, 4 ноября, украинские АЭС даже снизили выработку электроэнергии. Причиной стали систематические российские атаки.