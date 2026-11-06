Россия вновь атакует энергетику Украины: в каком регионе самая сложная ситуация со светом

Ночью и утром оккупанты в очередной раз провели атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях были введены новые отключения электроэнергии.

Что произошло в энергосистеме Украины

Наибольший удар пришелся на столичный регион, где из-за масштабных разрушений специалисты вынуждены применять жесткие сетевые ограничения, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики продолжают вынужденно применять сетевые ограничения,

– напомнили в Минэнерго.

Для бытовых потребителей в большинстве областей уже действуют графики почасовых отключений.

В то же время промышленные предприятия получили лимиты мощности.

Также следует добавить, что во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже проводятся ремонтные работы.

Однако ситуация остается крайне динамичной и может меняться каждый час. Украинцам рекомендуют следить за официальными сайтами и соцсетями региональных операторов систем распределения, ведь именно там публикуется самая актуальная информация.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения. Аварийные и почасовые отключения необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы и предотвращения более серьезных последствий,

– подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что только с начала этой недели, с 2 ноября, российские войска нанесли 78 целенаправленных ударов по энергетическим объектам Украины.

В среду, 4 ноября, украинские АЭС даже снизили выработку электроэнергии. Причиной стали систематические российские атаки.