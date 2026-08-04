Шмыгаль предупредил о самой суровой зиме: что ждет энергосистему Украины

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина может пережить самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия изменила тактику атак и теперь пытается уничтожить не только энергетическую, но и водную инфраструктуру страны.

Почему Шмыгаль назвал предстоящую зиму самой тяжелой с начала войны

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico заявил, что предстоящий отопительный сезон может стать самым тяжелым для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия стремится окончательно вывести из строя критически важную инфраструктуру страны, чтобы ослабить экономику и оборонную промышленность.

Шмыгаль подчеркнул, что в прошлом году основными целями российских ударов были электростанции и объекты теплоснабжения. Теперь, по его словам, российские войска изменили тактику и все чаще пытаются атаковать системы водоснабжения.

Министр пояснил, что без электроэнергии украинцы еще могут некоторое время выживать при наличии газа и воды, однако без водоснабжения и канализации последствия могут быть гораздо серьезнее. Именно поэтому защита критически важной инфраструктуры остается одним из главных приоритетов государства.

По словам Шмыгаля, Россия уже повредила или разрушила более 80% украинских генерирующих мощностей. Если до начала полномасштабного вторжения Украина производила около 54,5 гигаватт электроэнергии, то после оккупации части территорий этот показатель сократился до 32 гигаватт, а после последней волны атак фактическая генерация составляет лишь около 12 гигаватт.

Как Украина готовится к новому отопительному сезону

Шмыгаль отметил, что Украина одновременно работает над укреплением противовоздушной обороны и повышением устойчивости энергетической инфраструктуры. Для защиты энергетических, газовых и водных объектов строят специальные укрытия, а в регионах устанавливают модульные котельные и генераторы, которые сложнее обнаружить и уничтожить массированными ударами.

Важной задачей остается и укрепление системы ПВО. По словам министра, Украине необходимы дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, чтобы эффективнее защищать энергетические объекты от российских баллистических ракет.

Помимо военной помощи, Украина нуждается в дополнительном международном финансировании. Как отметил Шмыгаль, до начала зимы необходимо привлечь еще 500 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины для закупки нового оборудования взамен поврежденного. Также государственной компании "Нафтогаз" требуется около 400 миллионов евро для восстановления газовой инфраструктуры после российских атак.

Несмотря на пессимистические прогнозы относительно возможного продолжения массированных ударов, Шмыгаль убежден, что Украина смогла адаптироваться к энергетическим вызовам войны. Он подчеркнул, что государство активно готовится к отопительному сезону и намерено пройти его даже при самом сложном сценарии.

К слову, премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что Украина должна исходить из самого худшего из всех сценариев в плане состояния энергетики зимой. Таким образом удастся лучше подготовиться к возможным последствиям российских атак.