Защита от российских атак: как должна измениться энергосистема

Россияне продолжают активные атаки энергосистемы Украины. Чтобы не допустить полных блэкаутов, необходимо принимать радикальные меры.

Как обезопасить энергосистему

По состоянию на теперь, Укрэнерго рассматривает единственную возможность обезопасить украинскую энергосистему. По плану, необходимо рассредоточить производства электроэнергии по всей территории Украины.

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Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Сосредоточение генерации на нескольких площадках – это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей.

Речь идет о построении сотни маленьких электростанций. Именно благодаря этому, даже при массированных атаках, повреждения не станут весомыми для всей энергосистемы.

Как будут развивать энергосистему

Представители Укрэнерго отмечают, что в первую очередь энергосистема нуждается в новой тепловой генерации. Однако, она должна быть не угольная, а та, которая будет работать на отходах, в частности деревообрабатывающих

На сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Дополнительно к ним нам также нужны технологии для балансировки,

– отмечает Кудрицкий.

Важным вопросом также остаются газовые пикеры. Необходимо увеличить и количество систем накопления электроэнергии.