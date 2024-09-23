Зима скоро: защищена ли энергосистема Украины

После российских обстрелов энергосистема Украины получила значительные повреждения. Поэтому актуальным стал вопрос о защищенности уцелевших объектов следующей зимой.

Защищена ли наша энергосистема

Владимир Омельченко рассказал для 24 Канала что, "Укрэнерго" сделало очень много для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Читайте также Зима близко: на сколько длинными могут быть отключения света в этом году

Говорится именно о 70 – 80% энергетических объектов, однако конкретно об электростанциях информации нет.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Сейчас нужно особое внимание уделить подстанциям, которые работают на выдачу мощности с атомных электростанций. Известно, что есть договоренность о пребывании представителей МАГАТЭ на них.

Около 100 мегаватт электроэнергии было произведено в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по строительству 1 гигаватт электроэнергии, объявленной еще летом.

Из этого количества государственные компании обеспечили 60 мегаватт, тогда как частные компании добавили 40 мегаватт. Эксперты прогнозируют, что до конца этого года общая мощность может достичь 300 мегаватт.