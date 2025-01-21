Эстония усиливает защиту энергоинфраструктуры: страна отсоединяется от российской энергосети

Эстонское правительство решило усилить охрану энергетической инфраструктуры во время отсоединения от российской энергосети и перехода на европейскую систему. Для этого правительство решило привлечь военизированное добровольческое формирование Кайтселийт вместе с сотрудниками полиции и пограничной службы.

Эстония усиливает охрану энергообъектов

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс заявил, что в период десинхронизации энергосистема Эстонии будет наиболее уязвимой, сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Для обеспечения безопасности планируется привлечь менее 100 военных Кайтселийта. Министр говорит, что правительство заранее подготовилось к этому процессу, но важно учесть все возможные риски, чтобы предотвратить инциденты.

Лаури Ляенеметс сообщил, что правительство и президент должны принять решение о привлечении Кайтселийту для защиты ключевых энергетических объектов во время отключения от российской энергосети. На прошлой неделе был утвержден перечень объектов, которые временно получили статус государственной обороны для усиления безопасности.

Обратите внимание! Физическая охрана продлится более двух-трех дней и завершится после подключения к европейской энергосети. В дальнейшем статус некоторых объектов может быть пересмотрен, но это не означает обязательной постоянной охраны.

Переход к европейской системе

Сейчас энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии работают в синхронном режиме с российской и белорусской сетью IPS/UPS. Планируется, что 8 февраля 2025 года страны Балтии отключат свои системы от БРЕЛЛ, а 9 февраля присоединятся к европейской сети.

Интересно! Проект синхронизации стоимостью 1,6 миллиарда евро финансируется в основном средствами ЕС. В ноябре операторы энергосистем Балтии – Litgrid (Литва), Augstsprieguma tikls (Латвия) и Elering (Эстония) – заключили соглашение о совместном управлении региональной энергосистемой.