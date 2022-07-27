Это большая ошибка, – Зеркаль об объявлении "Нафтогазом" дефолта по еврооблигациям

На днях "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям. Это довольно странное решение, очевидно, менеджмент компании не скоординировал свои действия с правительством.

Об этом 24 каналу рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она также отметила, что зима будет тяжелая, но все в наших руках в частности, поэтому нужно набраться терпения.

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Проблема "Нафтогаза" в том, что менеджмент компании не скоординировал свои действия с правительством. И я считаю, что это большая ошибка,

– убеждена Зеркаль.

По ее словам, "Нафтогазу" будет труднее держать репутацию и привлекать внешние займы именно из-за такого шага.

"Но для меня до сих пор загадка, почему менеджмент "Нафтогаза" решил вести себя таким образом", – добавляет Лана Зеркаль.

Полный разговор с Ланой Зеркаль: смотрите видео

Ситуация с дефолтом "Нафтогаза"