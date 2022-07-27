Это большая ошибка, – Зеркаль об объявлении "Нафтогазом" дефолта по еврооблигациям
На днях "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям. Это довольно странное решение, очевидно, менеджмент компании не скоординировал свои действия с правительством.
Об этом 24 каналу рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она также отметила, что зима будет тяжелая, но все в наших руках в частности, поэтому нужно набраться терпения.
Читайте также "Нафтогаз" предложит владельцам еврооблигаций новое соглашение об отсрочке
Проблема "Нафтогаза" в том, что менеджмент компании не скоординировал свои действия с правительством. И я считаю, что это большая ошибка,
– убеждена Зеркаль.
По ее словам, "Нафтогазу" будет труднее держать репутацию и привлекать внешние займы именно из-за такого шага.
"Но для меня до сих пор загадка, почему менеджмент "Нафтогаза" решил вести себя таким образом", – добавляет Лана Зеркаль.
Полный разговор с Ланой Зеркаль: смотрите видео
Ситуация с дефолтом "Нафтогаза"
- 21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нафтогаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.
- Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.
- 25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.
- 26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям.