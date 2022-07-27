Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона також зазначила, що зима буде важкою, але все в наших руках зокрема, тому потрібно набратись терпіння.

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Проблема "Нафтогазу" у тому, що менеджмент компанії не скоординував свої дії з урядом. І я вважаю, що це велика помилка,

– переконана Зеркаль.

За її словами, "Нафтогазу" буде важче тримати репутацію та залучати зовнішні запозичення, саме через такий крок.

"Але для мене досі загадка, чому менеджмент "Нафтогазу" вирішив повести себе таким чином", – додає Лана Зеркаль.

Повна розмова із Ланою Зеркаль: дивіться відео

Ситуація із дефолтом "Нафтогазу"