Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона також зазначила, що зима буде важкою, але все в наших руках зокрема, тому потрібно набратись терпіння.
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Проблема "Нафтогазу" у тому, що менеджмент компанії не скоординував свої дії з урядом. І я вважаю, що це велика помилка,
– переконана Зеркаль.
За її словами, "Нафтогазу" буде важче тримати репутацію та залучати зовнішні запозичення, саме через такий крок.
"Але для мене досі загадка, чому менеджмент "Нафтогазу" вирішив повести себе таким чином", – додає Лана Зеркаль.
Повна розмова із Ланою Зеркаль: дивіться відео
Ситуація із дефолтом "Нафтогазу"
- 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.
- Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.
- 25 липня компанія повідомила, що не отримала згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів та попередила про "жорсткий дефолт" за євробондами.
- 26 липня "Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями.