"Это кислород для армии": Зеленский ответил, получит ли Украина 90 миллиардов

Украина продолжает работать над получением 90 миллиардов кредита от Евросоюза, несмотря на сопротивление отдельных государств. Президент Владимир Зеленский уверен, средства удастся разблокировать.

Что Зеленский говорит о кредите?

Об этом глава государства заявил во время Конгресса местных и региональных советов, передают Новости.LIVE.

Деньги точно разблокируем. Для нас это жизнь, кислород для нашей армии,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в этом году Украина надеется получить первый транш по кредиту ЕС в размере 45 миллиардов евро, который является ключевым для финансирования государства.

Эти средства крайне важны во время войны, поскольку внутреннее производство фактически базируется на этой сумме. В частности на оборонное производство планируют потратить рекордную сумму в этом году – до 30 миллиардов.

Владимир Зеленский Президент Украины Я уверен абсолютно, что мы разблокируем или найдем обход этому блокированию. Европа понимает, что для Украины это важно, что для нас это приоритет. Деньги будут.

Кто блокирует кредит для Украины?

Зеленский не назвал прямо, но отметил, что все хорошо знают, кто сейчас блокирует кредит Евросоюза для Украины.

Напомним, в конце февраля Венгрия заблокировала решение ЕС о предоставлении Киеву на 90 миллиардов евро. Тогда вето наложил венгерский посол при ЕС, пишет Financial Times.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать кредит ЕС Украине, пока не восстановят транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Он был поврежден российской атакой в конце января.

Мы готовы поддерживать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. До этого ни одно решение, выгодное для Украины, не будет поддержано Венгрией,

– добавил Орбан.

Венгерский лидер подчеркнул, что вопрос поставок сырья якобы является экзистенциальным для его страны. Мол, без российской нефти "все домохозяйства и компании в Венгрии обанкротятся".

Заметьте! Венгрия давит на ЕС и блокирует не только кредит для Украины. Будапешт также выступил против введения 20-го пакета санкций против России. А поскольку оба решения должны приниматься единогласно в ЕС, то и кредит, и санкции фактически "зависли".

Что в ЕС говорят о кредите?