Россия нашла лазейку для топлива: за два месяца получила более 176 тысяч тонн

Южная Корея официально декларирует поддержку Украины, однако при этом отправляет в Россию большие партии топлива, чтобы помочь ей преодолеть кризис. При этом грузы перевозят танкеры, на которые наложены санкции со стороны Великобритании и ЕС.

Сколько топлива отправила Южная Корея

Анализ портовых записей и данных о движении судов показал, что в июле и августе в российские порты Дальнего Востока было доставлено более 176 тысяч тонн топлива из Южной Кореи, пишет The Guardian.

В целом топливо загружалось в нескольких южнокорейских портах на семь судов, которые совершили 14 рейсов в Россию, преимущественно с дизельным топливом.

При этом часть этих грузов перевозилась танкерами, которые уже находятся под жесткими санкциями Запада. Чтобы скрыть происхождение груза, один из танкеров даже принимал дизельное топливо прямо в море во время перевалки с судна на судно, избегая захода в терминал.

Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Исаак Леви назвал ситуацию проблемой, подрывающей санкционный режим.

Шокирует, что танкеры, подпадающие под санкции ЕС, загружали топливо в портах Южной Кореи и перевозили его в Россию,

– заявил он.

По его словам, такие поставки противоречат публичной поддержке Украины со стороны Сеула.

Какие суда нарушают международные санкции

Три из семи судов, задействованных для поставок топлива в Россию, находятся в "черных списках":

Танкер Layla

Он осуществил наибольший объем перевозок. Судно дважды отправлялось из порта Ульсан во Владивосток, перевезя 57 тысяч тонн дизельного топлива. При этом экипаж прибегал к манипуляциям и во время второго рейса в качестве пункта назначения указывал японский Ниигату, но судно все равно шло в Россию.

Танкер "Astoria"

Использовал аналогичную тактику. Загрузив почти 11 тысяч тонн топлива, он взял курс на Японию, однако разгрузился во Владивостоке.

Танкер Chongchon

Вообще не заходил в порт. В начале августа он получил около 26 тысяч тонн топлива от не подпадающего под санкции танкера Celeste I на рейде у южнокорейского порта Есу. После этого судно направилось во Владивосток, указав Сингапур в качестве пункта назначения.

Обратите внимание! Из-за острого дефицита только в августе Россия импортировала морским путем 368 тысяч тонн нефтепродуктов, что является абсолютным рекордом с начала полномасштабного вторжения. Из этого объема почти треть (31%) пришлась именно на Южную Корею, уступившую по объемам поставок лишь Индии.

Напомним, рост "теневых" поставок происходит на фоне глубокого кризиса российской нефтеперерабатывающей отрасли, вызванного ударами украинских дронов по НПЗ. По данным Международного энергетического агентства, летом объемы переработки нефти в России резко сократились до самого низкого уровня за более чем 20 лет, а производство дизельного топлива сократилось почти на треть.