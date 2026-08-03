Россия бьет по экспорту Украины: правительство пообещало поддержку аграриям

Правительство Украины провело экстренное совещание с представителями аграрного сектора в связи с усилением российских атак на портовую инфраструктуру. В Кабмине заявляют, что удары по морской логистике создают серьезные риски для экспорта и всей экономики страны.

Почему Кабмин срочно созвал представителей агропромышленного комплекса

Премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с представителями агробизнеса и профильных ассоциаций, сообщили на сайте Кабмина. Причиной стало усиление российских атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда, перевозящие украинскую агропродукцию.

Как сообщили в Кабинете Министров, главной целью встречи стало выработка конкретных решений для обеспечения стабильной логистики в условиях роста угроз в Черном море.

По словам Сергея Корецкого, Россия усиливает террор на море, проводит атаки на портовую инфраструктуру и судна с украинской сельскохозяйственной продукцией. Это создает серьезные риски не только для экспорта, но и для аграрной отрасли и экономики Украины в целом.

Поводом для проведения совещания стали удары российских войск по гражданским торговым судам в портах Николаевской области в ночь на 27 июля. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения. В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что речь идет о очередном сознательном ударе по гражданскому судоходству.

Какие решения готовит правительство для поддержки экспорта

Премьер-министр сообщил, что Кабинет Министров уже работает над диверсификацией и восстановлением логистических маршрутов для украинского экспорта. Это должно помочь снизить риски для аграрного сектора в условиях постоянных атак на морскую инфраструктуру.

Отдельное направление работы касается поддержки производителей. Правительство планирует усилить сотрудничество с банковским сектором для обеспечения финансирования агропромышленных предприятий, а также активизировать дипломатическое взаимодействие со странами-партнерами, которые остаются ключевыми рынками сбыта украинской агропродукции.

По итогам совещания участники согласовали первоочередные меры, определили ответственных за каждое направление работы и договорились регулярно проводить подобные встречи в период повышенных рисков. В Кабмине отмечают, что это должно обеспечить оперативное реагирование на новые вызовы и помочь сохранить стабильность украинского экспорта.

Кстати, Украина продолжает наносить удары по российскому теневому флоту в Азовском и Черном морях. Это привело к тому, что у россиян возникли проблемы с отгрузкой зерна, в частности в терминалах NZT и KSK в порту Новороссийска, а также ZTKT в порту Тамань.