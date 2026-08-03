Чому Кабмін терміново зібрав представників аграрного бізнесу

Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій, повідомили на сайті Кабміну. Причиною стало посилення російських атак на портову інфраструктуру та цивільні судна, які перевозять українську агропродукцію.

Як повідомили у Кабінеті Міністрів, головною метою зустрічі стало напрацювання конкретних рішень для забезпечення стабільної логістики в умовах зростання загроз у Чорному морі.

За словами Сергія Корецького, Росія посилює терор на морі, атакуючи портову інфраструктуру та судна з українською аграрною продукцією. Це створює серйозні ризики не лише для експорту, а й для аграрної галузі та економіки України загалом.

Приводом для проведення наради стали удари російських військ по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області в ніч на 27 липня. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. В Адміністрації морських портів України наголосили, що йдеться про черговий свідомий удар по цивільному судноплавству.

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Які рішення готує уряд для підтримки експорту

Прем'єр-міністр повідомив, що Кабінет Міністрів уже працює над диверсифікацією та відновленням логістичних маршрутів для українського експорту. Це має допомогти зменшити ризики для аграрного сектору в умовах постійних атак на морську інфраструктуру.

Окремий напрям роботи стосується підтримки виробників. Уряд планує посилити співпрацю з банківським сектором для забезпечення фінансування аграрних підприємств, а також активізувати дипломатичну взаємодію з країнами-партнерами, які залишаються ключовими ринками збуту української агропродукції.

За підсумками наради учасники погодили першочергові заходи, визначили відповідальних за кожен напрям роботи та домовилися регулярно проводити подібні зустрічі протягом періоду підвищених ризиків. У Кабміні наголошують, що це має забезпечити оперативне реагування на нові виклики та допомогти зберегти стабільність українського експорту.

До речі, Україна продовжує завдавати ударів по російському тіньовому флоту в Азовському та Чорному морях. Це призвело до того, що у росіян виникли проблеми з відвантаженням зерна, зокрема у терміналах NZT і KSK у порту Новоросійська, а також ZTKT у порту Тамань.