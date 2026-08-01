Водночас Росія завдає ударів і по українських портах, зокрема, в Одесі. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, чи має Україна давати асиметричну відповідь ворогу щодо ударів по портовій інфраструктурі.

Маємо протриматися на один день довше

Братчук вважає, що не може так бути, що українські порти через удари росіян не будуть працювати, а противник і надалі вивозитиме по морю, зокрема, українське крадене зерно.

Ми ще восени 2023 року говорили про те, що сигнал повітряної тривоги лунатиме в Одесі, і його також буде чутно і в окупованому Севастополі, і в Криму. Наразі ці слова справдилися. Але тепер повітряна тривога також лунає у Краснодарському краї Росії,

– підкреслив він.

Зокрема порт у Тамані у Краснодарському краї горить. Місцева прокуратура, за словами речника Української добровольчої армії, визнала, що там є певні руйнування.

Я спілкувався з нашими експедиторами, з морськими перевізниками, і така думка зараз переважає: на сьогодні Сили оборони України мають давати асиметричну відповідь ворогу саме щодо портової, припортової інфраструктури. Тому що так не буває – нас зупинили, залякали судновласників, операторів морських перевезень, страхування зросло, ризики відповідні, а Тамань і Новоросійськ працюватимуть,

– наголосив Сергій Братчук.

У Новоросійську розташований один з найбільших російських нафтових терміналів у Чорному морі. Також у порту відбувається перевалка зерна. І майже третина російського зерна, яке спрямовується на світовий продовольчий ринок, як зазначив речник Української добровольчої армії, проходить через порт Новоросійська.

"Якщо такий обсяг експорту зерна не буде проходити до покупців, це спричинить мільярдні збитки для Росії. Тому очевидно, що це та війна, в якій Україна має протриматися на один день довше", – підкреслив він.

Сергій Братчук пояснив важливість ударів по російських портах: дивіться відео

Водночас наша країна також зазнає величезних збитків через удари росіян по українській інфраструктурі морських перевезень. Але, впевнений Братчук, і російські порти в Чорному морі мають стати і навіть палати.

Нагадаємо, що удари України по російському флоту та портах в Азовському і Чорному морі призвели до того, що, як пише Reuters, нічний рух російських суден у порту Новоросійська залишається обмеженим. Загалом ця ситуація впливає на російську експортну логістику та заважає стабільному постачанню зерна на ринки, зокрема Єгипту і Туреччини.

Також одразу три російські зернові термінали на Чорному морі ввели обмеження на прийом зерна автомобільним транспортом. Причиною цього стали атаки дронів і зміни в логістиці після обмеження судноплавства в Азовському морі.

Обмеження запроваджені на терміналах NZT і KSK у порту Новоросійська, а також ZTKT у порту Тамань. Разом вони можуть перевалювати понад 20 мільйонів тонн зерна на рік. Загальний щорічний експорт російського зерна по морю становить близько 50 мільйонів.