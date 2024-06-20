Как дефолт в Украине может повлиять на курс доллара

У Украины есть только 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта из-за нерешенных вопросов с кредиторами. Это возможно только в случае реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов.

Как дефолт может повлиять на курс доллара

Дефолт негативно влияет на курс национальной валюты, поскольку после его объявления страна не сможет привлекать новые средства.

Читайте также Курс доллара в обменниках обвалился

А это приведет к прекращению притока иностранных инвестиций и ухудшению девальвационных ожиданий.

Экономист Ярослав Жалило отметил в комментарии 24 Каналу, что стандартные механизмы влияния дефолта на экономику не будут работать в Украине.

Финансовая ситуация здесь построена на совершенно других принципах. Единственное, что может повлиять на курс, – это негативные ожидания.

Что такое дефолт



Дефолт – это ситуация, когда государство или компания не может выполнить свои обязательства по уплате долгов. Другими словами, это невыполнение условий договора займа, например, не способность своевременно выплатить основную сумму долга или проценты по нему.

Что будет с курсом на ближайшей неделе

Коридоры валютных колебаний:

Межбанк: доллар – 40 – 41 гривны, евро – 43 – 45 гривны евро 43 45 гривны;

Наличный рынок: доллар – 40 – 41,2 гривны, евро – 43 – 46 гривны.

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

Межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны;

Коммерческие банки: до 0,3 – 0,5 гривны;

Обменные пункты: до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк: доллар – до 0,05 гривны, евро – до 0,1 гривны;

коммерческие банки: доллар – до 0,5 – 0,6 гривны, евро – до 0,8 – 1 гривны;

обменные пункты: доллар – до 0,6 – 1 гривны, евро – до 1 – 1,3 гривны.

Разница курсов покупки:

Коммерческие банки: доллар – 0,2 – 0,3 гривны; евро – 0,3 – 0,5 гривны;

Обменные пункты: доллар – 0,3 – 0,5 гривны, евро – 0,5 – 0,7 гривны.

Разница курсов продажи:

Коммерческие банки: доллар – 0,1 – 0,2 гривны, евро – 0,2 – 0,3 гривны;

Обменные пункты: доллар – 0,3 – 0,5 гривны, евро – до 0,5 гривны

Подобная ситуация с дефолтом случилась в начале создания независимой Украины в 1998 году. Тогда украинская экономика была тесно связана с экономикой России, которая объявила дефолт. Курс доллара подскочил с 2 до 5 гривен, поскольку экономический кризис вызвал значительную девальвацию национальной валюты. Однако Украине помог МВФ, после чего начались реформы.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.