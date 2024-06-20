Як дефолт може вплинути на курс долара

Дефолт негативно впливає на курс національної валюти, оскільки після його оголошення країна не зможе залучати нові кошти.

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А це призведе до припинення притоку іноземних інвестицій і погіршення девальваційних очікувань.

Економіст Ярослав Жаліло зазначив у коментарі 24 Каналу, що стандартні механізми впливу дефолту на економіку не працюватимуть в Україні.

Фінансова ситуація тут побудована на зовсім інших принципах. Єдине, що може вплинути на курс, – це негативні очікування.

Що таке дефолт



Дефолт – це ситуація, коли держава або компанія не може виконати свої зобов'язання щодо сплати боргів. Іншими словами, це невиконання умов договору позики, наприклад, не здатність своєчасно виплатити основну суму боргу або відсотки за ним.

Цікаво! Подібна ситуація з дефолтом трапилася на початку створення незалежної України в 1998 році. Тоді українська економіка була тісно пов'язана з економікою Росії, яка оголосила дефолт. Курс долара підскочив з 2 до 5 гривень, оскільки економічна криза спричинила значну девальвацію національної валюти. Проте Україні допоміг МВФ, після чого почалися реформи.

Що буде з курсом найближчого тижня

Коридори валютних коливань:

Міжбанк: долар – 40 – 41 гривні, євро – 43 – 45 гривні;

Готівковий ринок: долар – 40 – 41,2 гривні, євро – 43 – 46 гривні.

Поточні (щоденні) курсові коливання:

Міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні;

Комерційні банки: до 0,3 – 0,5 гривні;

Обмінні пункти: до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк: долар – до 0,05 гривні, євро – до 0,1 гривні;

комерційні банки: долар – до 0,5 – 0,6 гривні, євро – до 0,8 – 1 гривні;

обмінні пункти: долар – до 0,6 – 1 гривні, євро – до 1 – 1,3 гривні.

Різниця курсів купівлі:

Комерційні банки: долар – 0,2 – 0,3 гривні; євро – 0,3 – 0,5 гривні;

Обмінні пункти: долар – 0,3 – 0,5 гривні, євро – 0,5 – 0,7 гривні.

Різниця курсів продажу:

Комерційні банки: долар – 0,1 – 0,2 гривні, євро – 0,2 – 0,3 гривні;

Обмінні пункти: долар – 0,3 – 0,5 гривні, євро – до 0,5 гривні

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.