Что происходило с гривной с момента ее введения в Украине

Гривна была введена в 1996 году. За 28 лет курс украинской национальной валюты девальвировал в более чем 25 раз.

Что происходило с гривной

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что влияние на гривну осуществляли различные факторы. Из основных можно выделить инфляцию.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стоит отметить, что изменение "веса" гривны было следствием причин: мировых и внутренних экономических, политических и, к сожалению, военных.

Лесовой отмечает, что пик развития украинской банковской системы пришелся на 2009. Именно в этот период в Украине было ориентировочно 180 комбанков, сейчас же их почти втрое меньше.

Обратите внимание! Пиком сокращения банков является период с 2017 по 2018 годы.

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что в 2000-х годах 50 долларов было достаточно для жизни. Ведь в это время цены на продукты и коммунальные тарифы в Украине были значительно меньше.

В настоящее время украинцы нуждаются в значительно большей сумме для удовлетворения своих базовых потребностей. В том числе и в долларовом эквиваленте.